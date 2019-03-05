Land Rover воссоздал в реальной жизни изображения с известных дорожных знаков

Land Rover воссоздал в реальной жизни изображения с известных дорожных знаков в рамках тест-драйва нового Range Rover Evoque

На улицах Лондона компактный внедорожник продемонстрировал свои выдающиеся возможности и работу интеллектуальных технологий.

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Водители и прохожие стали свидетелями того, как Evoque преодолевает различные препятствия. При этом их конструкция была создана таким образом, чтобы автомобиль был «обрамлен» огромным треугольником, воспроизводящим форму дорожного знака, предупреждающего водителей о неровной дороге или крутом подъеме.

Пит Симкин (Pete Simkin), главный инженер модели Range Rover Evoque: «Несмотря на то что новый Range Rover Evoque создан для города, это нисколько не умаляет его внедорожных возможностей. Показав это в интересной форме, мы смогли продемонстрировать настоящую революцию инженерной мысли, которая и привела нас к созданию этого автомобиля».

На берегу реки Темзы самый компактный представитель семейства Range Rover заехал на эстакаду под уклоном в 40 градусов, воспроизведя дорожный знак «Крутой подъем», и продемонстрировав тем самым, как короткие свесы, 25-градусный угол въезда и система Hill Descent Control позволяют Evoque выходить за грани обыденного.

Технология Active Driveline второго поколения в сочетании с дорожным просветом в 212 мм обеспечили оптимальное сцепление и уверенную управляемость, благодаря чему Range Rover Evoque без труда преодолел искусственные неровности, изобразив знак «Неровная дорога».

С помощью максимально точно воплощенного в жизнь знака «Дикие животные» бренду удалось продемонстрировать возможности первой в сегменте технологии ClearSight для зеркала заднего вида. Нажатием кнопки технология превращает зеркало в видеоэкран, предоставляющий водителю беспрепятственный обзор пространства за автомобилем.