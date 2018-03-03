Динамика спорткара и маневренность городского авто 12

Audi представляет восьмое поколение седана бизнес-класса – новый A6.

В модели реализован целый ряд инновационных для сегмента решений. Динамичный и элегантный Audi A6 задает новые стандарты в премиум-классе, сочетая широкий спектр цифровых технологий, непревзойденный уровень комфорта и спортивный характер. Все двигатели в стандартной комплектации оснащены технологией умеренного гибрида (mild hybrid), обеспечивающей комфорт и эффективность.

Рельефные поверхности, заостренные грани и выверенные линии отчетливо передают характер седана бизнес-класса. Новый Audi A6 – это воплощение спортивной элегантности, высоких технологий и изысканности. Дизайн кузова отличается сбалансированными пропорциями: длинный капот, длинная колесная база и короткие свесы. Широкая, низко посаженная решетка Singleframe, граненые фары и четко очерченные воздухозаборники придают спортивный характер модели, а выразительные колесные арки указывают на родство с Audi quattro. Силуэт во многом формирует атлетичная линия крыши, которая плавно спускается вниз, переходя в задние стойки. Крышка багажника заканчивается изогнутой кромкой для оптимизации аэродинамики. Запоминающаяся хромированная полоса подчеркивает трехмерную структуру задней части и соединяет задние фонари.

Салон нового Audi A6 стал еще просторнее: увеличилось пространство для ног пассажиров заднего ряда, пространство над головой и на уровне плеч. Полностью обновленные сиденья с широким диапазоном регулировок гарантируют максимальный комфорт и идеально подходят для дальних поездок. Для переднего ряда доступны дополнительные функции вентиляции и массажа.

В дизайне салона нового Audi A6 доминируют черные панели, которые подчеркивают строгость, выражающую высокий технический уровень и цифровой характер седана бизнес-класса. Гладкая приборная панель и горизонтальная архитектура дополняют ощущение легкости и простора.

Дизайн световых приборов подчеркивает техническое совершенство нового Audi A6. Audi предлагает три различных варианта передних фар. Топовая версия — светодиодные фары HD Matrix LED, в которых рисунок дневных ходовых огней формируют пять горизонтальных линий, подчеркивая ширину передней части автомобиля. Выше расположены модули ближнего света. В качестве дополнительной опции предлагаются задние фонари, рисунок которых сформирован единой горизонтальной линией и девятью вертикальными сегментами в каждом блоке. Стоп-сигналы заполняют пространство между ними. Динамические указатели поворота входят в топовую комплектацию. При отпирании и запирании дверей активируется функция Coming home/Leaving home, в которой реализовано сочетание дизайна и технологий — характерная особенность Audi. Кроме того, доступны два разных пакета освещения салона: с фоновой и контурной подсветкой. Оба варианта искусно оживляют пространство, объем и материалы.

Подвеска: динамика спорткара и маневренность городского автомобиля.

Новый Audi A6 стал значительно спортивнее своего предшественника, в первую очередь благодаря инновационным решениям в конструкции подвески. Даже стандартный рулевой механизм имеет спортивное передаточное отношение. Новая концепция управления жесткостью амортизаторов обеспечивает активную и тонко дифференцированную обратную связь с дорогой. Динамическое управление всеми колесами является одним из ключевых компонентов, способствующих динамичности и маневренности. Оно сочетает прямой и спортивный отклик руля с безупречной устойчивостью.

Двигатели.

К моменту старта продаж в Европе новый Audi A6 будет доступен с двумя двигателями на выбор: TFSI и TDI. Бензиновый двигатель, представленный версией 3.0 TFSI, развивает мощность 340 л. с. и крутящий момент 500 Н·м. Дизельный двигатель 3.0 TDI мощностью 286 л.с. также демонстрирует высокую производительность и эффективность. Максимальный крутящий момент достигает 620 Н·м.

Все двигатели нового Audi A6 оснащены технологией «мягкого гибрида» (MHEV — mild hybrid electric vehicle). Стартер-генератор с ременным приводом (BAS) взаимодействует с литий-ионной батареей. Audi A6 может двигаться накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. Функция старт-стоп активируется на скорости до 22 км/ч. После полной остановки происходит упреждающий запуск собственного двигателя. Во время торможения стартер-генератор BAS рекуперирует до 12 кВт энергии. В условиях реальной эксплуатации технология MHEV обеспечивает снижение расхода топлива на 0,7 л/100 км.

Ассистирующие системы.

Новый Audi A6 стал еще комфортнее и безопаснее благодаря новым усовершенствованным ассистирующим системам. Система автоматической парковки и дистанционный автопилот для парковки в гараж входят в пакет Park Assist — один из трех доступных для заказа пакетов. Пакет City Assist предназначен для помощи водителю при движении в городе. В него входят такие функции, как новый ассистент контроля поперечного движения. В состав пакета Tour Assist входит система Cruise Assist, которая расширяет функциональные возможности адаптивного круиз-контроля, осуществляя мягкую корректировку рулевого управления и удерживая автомобиль в пределах занимаемой полосы движения.

Система управления MMI touch response.

Система управления MMI touch response задает новые стандарты в области интуитивно понятного управления и индивидуализации. Система позволяет настроить функционал интерфейса с учетом личных предпочтений водителя. До семи пользователей могут сохранять собственные настройки в индивидуальных профилях и задавать до 400 параметров.

Система MMI touch response с тактильной и акустической обратной связью создает условия для интуитивного управления: пользователь слышит и ощущает щелчок, подтверждающий запуск функции, которую он активировал касанием. Управление информационно развлекательными функциями осуществляется через верхний дисплей. Нижний дисплей используется для управления климат-контролем, комфортными функциями и вводом текста.

Старт продаж нового Audi А6 в России запланирован на третий квартал 2018 года.