Toyota Avalon в камуфляже вышел на тест 20

В Мичигане на тестах заметили новый Toyota Avalon

В сети появились шпионские снимки с очередных тестов седана Toyota Avalon новой генерации, проходивших неподалёку от Анн-Арбора в Мичигане. Фотографии опубликовал американский автомобильный портал motor1.

Впервые Toyota Avalon попал в объективы папарацци ещё в июне 2017 года. Любопытно, что на том прототипе было гораздо меньше прототипа, чем на замеченном недавно авто. Эксперты предположили, что японский автопроизводитель в последний момент решил внести изменения в дизайн модели грядущего поколения.

Известно, что автомобиль сохранит основные формы, но обзаведётся более четкими чертами и обновлёнными светодиодными фонарями. Более широкая нижняя часть радиаторной решётки сделает седан более агрессивным. Как и ранее на прототипе имеется четыре патрубка выхлопной системы. Под тяжёлым камуфляжем может скрываться задний спойлер, также неизвестно, подвергнуться ли изменениям задние фары.

По мнению специалистов, в моторную гамму нового Toyota Avalon войдёт знакомый 3,5-литровый бензиновый двигатель V6. Автомобиль получит и гибридную модификацию с 4-цилиндровым мотором, а вот появление малолитражного варианта с турбонаддувом эксперты считают маловероятным. Следующее поколение седана представят в США в 2018 году, уже к концу года могут начаться продажи новинки.

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