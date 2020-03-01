Ford Sollers повысил уровень локализации модели Transit

В рамках модернизации Ford Transit получил еще больше конструктивных элементов российского производства

Ford Sollers продолжает развитие взаимодействия с отечественными производителями автокомпонентов. Так, в процессе локализации все модификации Ford Transit теперь оснащаются изготовленными на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) однолистовыми рессорами параболического типа из марки стали 50ХГФА с улучшенными резинометаллическими шарнирами. Благодаря таким изменениям удалось повысить жесткость и надежность этого элемента задней подвески. Результаты дорожных испытаний подтвердили, что продукция ЧМЗ соответствует всем требованиям компании Ford и на равных конкурирует с ведущим мировыми аналогами.

Кроме того, в рамках развития приоритетного направления для Ford Sollers – вертикальной локализации, предусматривающей организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов, в 2019 году были локализованы и начаты поставки бамперов для Ford Transit от «Хитон-Пласт 2» из локального материала. Цепочка поставщиков включает в себя предприятия нефтехимической и автомобилестроительной отраслей Республики Татарстан: «Татнефть» – добыча, «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск) – базовые полимеры, «Хитон Пласт 2» – бампер. Тем самым, вся производственная цепочка от добычи нефти и переработки сырья до изготовления детали и ее установки на автомобиль локализована на 100%. Из локального сырья также производятся панель приборов и дверные панели для Ford Transit.

Помимо этого, автомобиль Ford Transit получил новые стальные диски от поставщика в Татарстане – компании «Аккурайд Уилз Руссиа», изготовленные из российского сырья.

Модернизация автомобилей и производства, качественное развитие дилерской сети, а также гибкая система создания спецверсий под задачи конкретного заказчика позволяют Ford Transit на протяжении нескольких лет оставаться лидером в сегменте LCV среди иностранных брендов. Популярность модели во многом обеспечивают программы лояльности и спецпредложения, которые регулярно разрабатываются для своих клиентов.

До 31 марта всем покупателям нового Transit вручают сертификат на бесплатное прохождение с третьего по шестое ТО. Также у нового владельца есть возможность продлить гарантию до 5 лет, а в случае непредвиденных обстоятельств на дороге вызвать бесплатный эвакуатор или технического специалиста для устранения неисправности на месте.