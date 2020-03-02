Автоваз отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4×4

Установка руля с подушкой безопасности на LADA 4×4 пока откладывается

Изначально планировалось заменить «старый» руль в марте, но планы изменились. Об этом сообщает группа ВКонтакте «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников сообщества, внедорожник должен был получить руль японской фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4×4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с ней.

Также отмечается, что одной из причин срыва планов (по установке руля с «эйрбэгом») стало недофинансирование проекта, поэтому даже рестайлинговые LADA 4×4 до сих пор производятся со старым рулем и прежней рулевой колонкой.

Когда ждать «Ниву» с фронтальной подушкой безопасности водителя теперь, пока неизвестно.

Источник Автоновости дня.