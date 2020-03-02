Автоваз отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4×4

Изначально планировалось заменить «старый» руль в марте, но планы изменились. Об этом сообщает группа ВКонтакте «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников сообщества, внедорожник должен был получить руль японской фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4×4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с ней.
Также отмечается, что одной из причин срыва планов (по установке руля с «эйрбэгом») стало недофинансирование проекта, поэтому даже рестайлинговые LADA 4×4 до сих пор производятся со старым рулем и прежней рулевой колонкой.
Когда ждать «Ниву» с фронтальной подушкой безопасности водителя теперь, пока неизвестно.
Источник Автоновости дня.
C 2014 года www.amsrus.ru
Может оно и к лучшему. Мне на Ниве с аэрбэгом было бы, пожалуй, еще страшнее, чем без него.
Без подушки контингент обновляется быстрее.
Дык ставили же водительские подушки лет 20 назад
Да там запаска же перед мордой водителя. На фиг подушка???
Да, чего спешить? Рано еще!
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