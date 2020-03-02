Автоваз отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4×4

Автоваз отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4×4
02 марта 21:11 2020

Установка руля с подушкой безопасности на LADA 4×4 пока откладывается

Изначально планировалось заменить «старый» руль в марте, но планы изменились. Об этом сообщает группа ВКонтакте «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников сообщества, внедорожник должен был получить руль японской фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4×4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с ней.

Также отмечается, что одной из причин срыва планов (по установке руля с «эйрбэгом») стало недофинансирование проекта, поэтому даже рестайлинговые LADA 4×4 до сих пор производятся со старым рулем и прежней рулевой колонкой.

Когда ждать «Ниву» с фронтальной подушкой безопасности водителя теперь, пока неизвестно.

Источник Автоновости дня.

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AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Павел Андронов
    02 марта, 21:22 #1 Павел Андронов

    Может оно и к лучшему. Мне на Ниве с аэрбэгом было бы, пожалуй, еще страшнее, чем без него.

  2. Виталий Запёкин
    02 марта, 21:26 #2 Виталий Запёкин

    Без подушки контингент обновляется быстрее.

  3. Дмитрий Чабуркин
    02 марта, 21:33 #3 Дмитрий Чабуркин

    Дык ставили же водительские подушки лет 20 назад

  4. Алексей Пасечник
    02 марта, 21:34 #4 Алексей Пасечник

    Да там запаска же перед мордой водителя. На фиг подушка???

  5. Александр Харичев
    02 марта, 21:40 #5 Александр Харичев

    Да, чего спешить? Рано еще!

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