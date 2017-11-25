Тестирование нового Audi RS7 Sportback
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Тестирование нового Audi RS7 Sportback
Ноябрь 25 21:09 2017

Audi вывела на тесты новый RS7 Sportback.

Летом Audi представила новый RS7 Sportback и на днях он был впервые замечен на этапе предварительного тестирования.

2019 Audi RS7 Sportback

Audi RS7 Sportback отличается аэродинамическим обвесом, расширенными колёсными арками, массивными колёсными дисками, более эффективными тормозными механизмами, спортивной выхлопной системой с овальными выхлопными наконечниками.

2019 Audi RS7 Sportback

Под капотом установлен 4-литровый двигатель V8 мощностью 650 л.с. и 813 Нм крутящего момента. Предполагается, что мощность гибридной версии составит 700 л.с. Однако, эта информация не получила официального подтверждения.

2019 Audi RS7 Sportback

Главный дизайнер Audi Маркус Лихте уже объявил о том, что RS7 Sportback выйдет к концу 2018 года. Однако в первой половине следующего года немецкая марка представит спортивную модель Audi S7 Sportback.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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