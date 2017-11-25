Тестирование нового Audi RS7 Sportback 18

Audi вывела на тесты новый RS7 Sportback.

Летом Audi представила новый RS7 Sportback и на днях он был впервые замечен на этапе предварительного тестирования.

Audi RS7 Sportback отличается аэродинамическим обвесом, расширенными колёсными арками, массивными колёсными дисками, более эффективными тормозными механизмами, спортивной выхлопной системой с овальными выхлопными наконечниками.

Под капотом установлен 4-литровый двигатель V8 мощностью 650 л.с. и 813 Нм крутящего момента. Предполагается, что мощность гибридной версии составит 700 л.с. Однако, эта информация не получила официального подтверждения.

Главный дизайнер Audi Маркус Лихте уже объявил о том, что RS7 Sportback выйдет к концу 2018 года. Однако в первой половине следующего года немецкая марка представит спортивную модель Audi S7 Sportback.

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