Новый Mercedes-Benz GLB: для семьи и друзей

Новый Mercedes-Benz GLB – это первый компактный автомобиль Mercedes-Benz в этом сегменте доступный с семью сиденьями в качестве опции.

Мощные пропорции с короткими свесами и внедорожным дизайном, а также опциональный полный привод 4MATIC и специальная система освещения для движения в условиях бездорожья, помогающая на низких скоростях обнаруживать препятствия непосредственно перед автомобилем –всё это о новом Mercedes-Benz GLB, который является универсальным внедорожником. А также это просторный семейный автомобиль: это первый компактный автомобиль Mercedes-Benz в этом сегменте доступный с семью сиденьями в качестве опции. На двух сиденьях в третьем ряду могут разместиться пассажиры ростом до 1,68 метра.

Благодаря мощным и экономичным четырехцилиндровым двигателям, современным вспомогательным системам с коммуникационной поддержкой водителя, информационно-развлекательной системе MBUX с интуитивным сенсорным управлением, а также всесторонней функцией управления комфортом ENERGIZING, новый член семьи (длина/ширина/высота: 4634/1834/1658 миллиметров) обладает всеми преимуществами сегодняшнего поколения компактных автомобилей Mercedes-Benz.

При 2829 миллиметрах GLB оснащен колесной базой на десять сантиметров длиннее, чем, например, у нового B-Класса. Наряду с более функциональным остеклением, это имеет решающее значение, когда дело доходит до общего простора в салоне. Запас пространства для ног в первом ряду составляет 1035 миллиметров – лучший показатель в этом сегменте. Благодаря пространству для ног в 967 миллиметров в задней части пятиместного автомобиля комфорт выходит на особый уровень.

Поскольку объем багажного пространства составляет от 560 до 1755 литров (цифры для пятиместного автомобиля),автомобиль может похвастаться качествами универсала. В качестве опции второй ряд сидений можно регулировать в продольном направлении, а в базовой комплектации наклон спинки регулируется в несколько этапов. Это позволяет увеличить багажное пространство до 179 литров и использовать его в различных целях. Подробнее об изменяемости объёма см. стр. 3.

История успеха: восьмая модель в семействе компактных автомобилей

Новый GLB производится на заводе в Агуаскальентесе (Мексика), а для китайского рынка– в Пекине.

Каждый третий автомобиль Mercedes-Benz теперь является компактным внедорожником, а каждый четвертый -– компактной моделью. Таким образом, компактный внедорожник, такой как GLB, сочетает в себе все факторы успеха самых объемных сегментов компании.

С новым GLB семейство компактных автомобилей Mercedes-Benz теперь состоит из семи моделей: A-Класс и седан A-Класса, B-Класс, CLAкупе, CLAShootingBrake и GLA уже представлены на рынке. В 2018 году более 609 000 клиентов по всему миру стали обладателями компактного автомобиля Mercedes-Benz. С момента запуска A-Класса в 1997 году, компания Mercedes-Benz продала более 6,5 миллионов автомобилей этого сегмента по всему миру.

Готов к посадке: до семи мест

GLB является первым компактным автомобилем Mercedes-Benz, предлагающим третий ряд сидений в качестве опции с двумя дополнительными индивидуальными сиденьями.

Сиденья обеспечивают пассажирам ростом до 1,68 метров комфортное расположение. Широкий перечень систем безопасности включает в себя выдвижные подголовники, ремни безопасности с натяжителями ремней, боковую подушку безопасности, которая также защищает пассажиров на третьем ряду сидений, а также крепления ISOFIX и якорный ремень TOP-Tether для соответствующих детских автокресел. С их помощью можно закрепить до четырех детских кресел в задней части салона.

Детали комфорта в третьем ряду включают 2 подстаканника между сиденьями, а также 2 отсека для хранения вещей с прорезиненной вставкой слева и справа в обшивке багажного отделения, каждый из которых оснащен USB-портом. Сиденья можно опустить таким образом, чтобы они находились на одном уровне с полом багажного отделения для увеличения багажного пространства.

Подробнее о возможных вариантах:

Вариант Пятиместный Семиместный (опция) Первый ряд сидений Складное сиденье переднего пассажира (опция) Второй ряд сидений Спинку сиденья можно разделить и откинуть в соотношении 40:20:40 Многоступенчатая регулировка наклона спинки сиденья Ряд сидений можно сместить на длину 140 мм вперед, подушки сидений делятся в соотношении 40:60 (опция) Ряд сидений можно сместить на длину 140 мм вперед, подушки сидений делятся в соотношении 40:60 (опция) Функция EASY-ENTRY Третий ряд сидений – Два отдельных выдвижных сиденья

Курс на бездорожье: дизайн экстерьера

Мощные пропорции GLB подчеркивают дизайн, ориентированный на эксплуатацию в условиях бездорожья: его главные черты – чёткие, акцентирующие плоскости с редукцией линий и точные стыки. Вертикально ориентированная передняя часть кузова с эффектными фарами головного освещения четко указывает на присутствующие здесь «гены» внедорожника, как и короткие свесы спереди и сзади.

В облике боковой части кузова доминирует мускулистое и чувственно выполненное «плечо» автомобиля на высоте стойки кузова, и это дополнительно усиливается за счёт подъёма линии борта.

Выполненные стык в стык двери, с одной стороны, повышают удобство посадки в автомобиль, а с другой – защищают дверные проёмы от загрязнения и повышают защиту при боковом ударе.

Элементы защитной облицовки по периметру определяют пропорции в целом и подчёркивают характер данного автомобиля как внедорожника также, как и имитация противоподкатного бруса спереди и сзади.

«Его культовый дизайн придает автомобилю Mercedes-BenzGLB безошибочный характер класса SUV, –отмечает Горден Вагнер, директор по дизайну DaimlerAG.–Четкие формы с редукцией линий и мощными поверхностями передают нашу философию дизайна «Чувственной простоты».

Алюминиевые детали: дизайн интерьера

Приборная панель состоит из одного элемента, который визуально «разрезан» в зоне водителя и переднего пассажира. Перед водителем располагается широкоэкранная приборная панель, управление и отображение осуществляются через систему MBUX (Mercedes-BenzUserExperience). Новой особенностью интерьера являются трубчатые элементы в стиле Off-road из алюминия, образующие нижнее завершение приборной панели и оснащенные тремя круглыми центральными дефлекторами обдува. Они придают объёму приборной панели ощущение прочности, мощи и, пожалуй, даже весёлости. Под дефлекторами обдува находится панель управления системой климат-контроля, клавиши которой кажутся выточенными из цельного алюминиевого цилиндра.

Прочный характер интерьера отразился и на центральной консоли. Напоминающие поручни трубчатые элементы придают дизайну компонентов и органов управления ощущение монументальности. Характер данного автомобиля акцентируется и на дверях – с помощью горизонтального поручня в линии исполнения Progressive, который также в виде фрезерованного алюминиевого цилиндра энергично вписывается в общую скульптурную поверхность облицовки дверей и напоминает алюминиевую трубу.

В путь по горам и долинам: режим освещения Off-Road

Высокопроизводительные светодиодные фары и светодиодные фары головного освещения MULTIBEAMLED доступны для GLB в качестве опции. Последние обеспечивают чрезвычайно быструю и точную электронную регулировку фар в соответствии с текущей дорожной ситуацией.

В качестве опции можно выбрать передние противотуманные фары со светодиодной технологией. Они рассеивают свет шире, чем основные фары головного освещения, и, таким образом, лучше освещают периферийные области. Их низкое положение в переднем бампере помогает снизить риск ослепления.

Полноприводные модели 4MATIC включают в себя технический пакет внедорожных технологий Off-Road. В сочетании со светодиодными фарами головного освещения MULTIBEAMLED эти модели оснащены специальной функцией освещения в условиях бездорожья. Таким образом, в темноте можно лучше распознавать препятствия на пересеченной местности. С функцией освещения в условиях бездорожья габаритный фонарь светодиодных фар MULTIBEAMLED постоянно включается до скорости 50 км/ч. Это позволяет распределять свет шире и ярче непосредственно перед автомобилем.

От вспомогательных систем до портативных электронных устройств

GLB пользуется всеми преимуществами технических моментов нынешнего поколения компактного сегмента Mercedes-Benz. К ним, в частности, относятся:

Четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, которые были полностью обновлены для возобновления серии компактных моделей: по сравнению с предыдущим поколением они отличаются значительно улучшенными характеристиками, повышенной мощностью и меньшим количеством выбросов (Подробнее см. стр. 7).

Вспомогательные системы с коммуникационной поддержкой и функциональные возможностиS-Класса: благодаря улучшенным системам камер и радаров, GLB может прогнозировать ситуацию на дороге до 500 м вперед и в определенных ситуациях может управляться частично автономно, например, благодаря удобной настройке скорости перед поворотами, перекрестками или кольцевых площадках через активную систему поддержания безопасной дистанции DISTRONIC с использованием карт и навигационных данных. Среди прочего, появилась интуитивно понятно работающая активная система контроля перестроения как новая функциональная составляющая активной системы помощи в рулевом управлении. Если GLB дополнительно оборудован активной системой помощи при парковке с системой PARKTRONIC, у него также есть функция расширенного автоматического перезапуска двигателя на автомагистралях.

Подвеска повышенной комфортности: спереди GLB оснащен стойками подвески McPherson, сзади – многорычажной осью с пружинами сжатия, на которую не воздействуют акустика и вибрации. Адаптивно регулируемая система демпфирования доступна в качестве опции. Благодаря этому водитель может переключаться между более комфортным и спортивным режимом с помощью переключателя DYNAMICSELECT.

Интуитивно понятная информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-BenzUserExperience): мощный компьютер, блестящие экраны и графика, настраиваемое изображение, цветной дисплей, навигация с дополненной реальностью, обучающее программное обеспечение и голосовое управление, которое можно активировать с помощью фразы «Привет, Мерседес!», являются ключевыми преимуществами системы.

Функция управления комфортом ENERGIZING: она объединяет различные системы комфорта в автомобиле и использует музыкальные и световые настроения, а также ряд сообщений для широкого спектра программ комфорта. Функция ENERGIZINGCOACH рекомендует эти программы в зависимости от ситуации. Если к системе подключены часы Mercedes-BenzVívoactive 3 или другое совместимое устройство Garmin®, то личные показатели, такие как уровень стресса или качество сна, повышают точность рекомендаций.

Если потребуется чуть больше тяги: полный привод 4MATIC

В качестве опции GLB оборудован системой постоянного полного привода 4MATIC с полностью регулируемым распределением крутящего момента. Этот по-спортивному настроенный полный привод позволяет посредством переключателя DYNAMICSELECT влиять на характеристику работы 4MATIC. В распоряжении водителя имеются три характеристики для управления сцеплением полного привода, но при этом система в каждом из режимов будет реагировать на текущую дорожную ситуацию гибко. При стандартной эксплуатации в режиме движения «Эко/Комфорт» распределение крутящего момента в процентном соотношении 80:20 (передняя ось: задняя ось) является базовым, в режиме «Спорт» оно составляет 70:30. В режиме «Бездорожье» сцепление полного привода работает в виде блокировки межосевого дифференциала; базовое распределение момента в этом случае осуществляется в равных долях 50:50.

Среди компонентов системы 4MATIC отбор мощности на заднюю ось, интегрированный в роботизированную коробку передач с двойным сцеплением, и главная передача заднего моста со встроенным многодисковым сцеплением. Последнее реализуется электромеханическим способом. При этом электромотор через цилиндрическую шестерню и шариковую рампу оказывает осевое усилие на пакет фрикционов, чтобы размыкать и смыкать их. Задний межколёсный дифференциал компенсирует разницу в скоростях вращения задних колёс. Такое регулирование имеет свои преимущества, прежде всего, в виде независимого от частоты вращения срабатывания во всём диапазоне регулирования, предварительное регулирование сцепления ещё до старта автомобиля, а также более высокий КПД концепции, основанной на применении шариковой рампы.

Пакет для бездорожья Off-road: полезен на лёгком бездорожье

Помимо освещения для бездорожья (см. страницу 4) технический пакет для бездорожья Off-road включает в себя дополнительный режим движения. Он адаптирует отдачу мощности двигателя и регулирующее воздействие системы ABS для лёгкого бездорожья вне дорог с твёрдым покрытием. Его можно активировать с помощью двухпозиционного переключателя DYNAMICSELECT.

К другим компонентам технического пакета для бездорожья Off-road относятся:

На мультимедийном дисплее можно отобразить анимацию дорожной ситуации. Реалистичное изображение степени уклона, угла крена и технических настроек помогает правильно оценить манёвр при движении.

Система контроля скорости при спуске Downhill-Speed-Regulation (DSR) автоматически поддерживает предварительно выбранную медленную скорость между 2 и 18 км/ч, которую можно считать на дисплее комбинации приборов и опциональном проекционном дисплее. Целенаправленным притормаживанием вспомогательная система помогает сохранять контроль при съезде с крутых склонов.

Мощные и экономичные двигатели

Новый GLB использует четырёхцилиндровые дизельные и бензиновые двигатели, которые были полностью обновлены для нового поколения компактных моделей. По сравнению с предыдущим поколением они отличаются значительно более высокой мощностью, улучшенной экономичностью и экологичностью.

Младшей версией бензиновых агрегатов является M 282 в GLB 200 с рабочим объёмом 1,33 л (расход топлива в смешанном цикле 6,2-6,0 л/100 км, выбросы CO 2 в смешанном цикле 142-137 г/км). Для эффективной работы в режиме частичной нагрузки двигатель оснащён функцией отключения цилиндров.

Двухлитровый двигатель M 260 в GLB 250 4MATIC (расход топлива в смешанном цикле 7,4-7,2 л/100 км, выбросы CO 2 в смешанном цикле 169-165 г/км) имеет блок цилиндров, выполненный из литого под давлением алюминия, с гильзами из серого чугуна, расширяющимися к основанию по технологии CONICSHAPE®. Сотрудники концерна прозвали эту технологию «хонингованием под трубу». Она уменьшает трение поршней и снижает расход топлива. В выполненной из алюминия четырёхклапанной головке блока цилиндров располагается CAMTRONIC – система регулирования фаз газораспределения, позволяющая двухступенчато изменять высоту подъёма клапанов на стороне впуска.