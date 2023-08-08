Какие автомобили чаще всего разбивались в этом году в тоталь?

Страховая компания «АльфаСтрахование» провела анализ страховых случаев, связанных с КАСКО, и проанализировала, какие марки и модели автомобилей чаще всего оказываются экономически невосстановимыми после аварии.

По данным за первое полугодие 2023 года, автомобили марок Porsche и BMW стали лидерами по числу случаев «тотальных» ДТП.

Наиболее часто в категорию «тоталей» попадает Porsche Cayenne. В течение текущего года 8% случаев столкновений с этой моделью закончились полным убытком и невозможностью восстановления автомобиля.

Марка, модель % от общего числа застрахованных автомобилей Porsche Cayenne 8 BMW 5 5 Porsche Macan 4 Daewoo Nexia 3 Chery Tiggo 3 Skoda Octavia 3 Lada Kalina 3 BMW 7 3 Volkswagen Jetta 2 Mercedes AMG GT 2 Топ-5 марок и моделей машин, которые были признаны «тоталями» в первом полугодии 2023 г.

Также среди марок, столкнувшихся с частыми случаями «тоталей» в 2023 году, значатся BMW 5-й серии, Porsche Macan, Daewoo Nexia и Chery Tiggo.

Рейтинг также включает Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW 7 (в каждом случае по 3%) а также Mercedes AMG и Volkswagen Jetta (по 2%).