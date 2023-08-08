Какие автомобили чаще всего разбивались в этом году в тоталь?

Страховая компания «АльфаСтрахование» провела анализ страховых случаев, связанных с КАСКО, и проанализировала, какие марки и модели автомобилей чаще всего оказываются экономически невосстановимыми после аварии. По данным за первое полугодие 2023 года, автомобили марок Porsche и BMW стали лидерами по числу случаев «тотальных» ДТП. Наиболее часто в категорию «тоталей» попадает Porsche Cayenne. В течение текущего года 8% случаев столкновений с этой моделью закончились полным убытком и невозможностью восстановления автомобиля. Марка, модель% от общего числа застрахованных автомобилейPorsche Cayenne8BMW 55Porsche Macan4Daewoo Nexia3Chery Tiggo3Skoda Octavia3Lada Kalina3BMW 73Volkswagen Jetta2Mercedes AMG GT2Топ-5 марок и моделей машин, которые были признаны «тоталями» в первом полугодии 2023 г. Также среди марок, столкнувшихся с частыми случаями «тоталей» в 2023 году, значатся BMW 5-й серии, Porsche Macan, Daewoo Nexia и Chery Tiggo. Рейтинг также включает Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW 7 (в каждом случае по 3%) а также Mercedes AMG и Volkswagen Jetta (по 2%). «Анализ проведенного рейтинга показывает, что наибольший риск «тотальных ДТП» связан с дорогими моделями, обладающими высокой мощностью. Владельцы таких автомобилей часто склонны к превышению скорости и игнорированию правил дорожного движения. В условиях современности даже небольшие повреждения таких авто могут привести к признанию автомобиля «тоталем» из-за сложности доставки запчастей и высокой стоимости ремонта, что делает восстановление нецелесообразным».Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга в компании «АльфаСтрахование»