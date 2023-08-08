Какие автомобили чаще всего разбивались в этом году в тоталь?

Какие автомобили чаще всего разбивались в этом году в тоталь?
08 августа 20:11 2023

Страховая компания «АльфаСтрахование» провела анализ страховых случаев, связанных с КАСКО, и проанализировала, какие марки и модели автомобилей чаще всего оказываются экономически невосстановимыми после аварии.

По данным за первое полугодие 2023 года, автомобили марок Porsche и BMW стали лидерами по числу случаев «тотальных» ДТП.

Наиболее часто в категорию «тоталей» попадает Porsche Cayenne. В течение текущего года 8% случаев столкновений с этой моделью закончились полным убытком и невозможностью восстановления автомобиля.

Марка, модель% от общего числа застрахованных автомобилей
Porsche Cayenne8
BMW 55
Porsche Macan4
Daewoo Nexia3
Chery Tiggo3
Skoda Octavia3
Lada Kalina3
BMW 73
Volkswagen Jetta2
Mercedes AMG GT2
Топ-5 марок и моделей машин, которые были признаны «тоталями» в первом полугодии 2023 г.

Также среди марок, столкнувшихся с частыми случаями «тоталей» в 2023 году, значатся BMW 5-й серии, Porsche Macan, Daewoo Nexia и Chery Tiggo.

Рейтинг также включает Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW 7 (в каждом случае по 3%) а также Mercedes AMG и Volkswagen Jetta (по 2%).

«Анализ проведенного рейтинга показывает, что наибольший риск «тотальных ДТП» связан с дорогими моделями, обладающими высокой мощностью. Владельцы таких автомобилей часто склонны к превышению скорости и игнорированию правил дорожного движения. В условиях современности даже небольшие повреждения таких авто могут привести к признанию автомобиля «тоталем» из-за сложности доставки запчастей и высокой стоимости ремонта, что делает восстановление нецелесообразным».

Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга в компании «АльфаСтрахование»

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тотальное ДТП
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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