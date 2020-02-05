Renault Россия запускает новые финансовые программы

С февраля Renault Россия предлагает выгодные условия по программе трейд-ин на различные версии внедорожника Duster, включая автомобили 2020 года производства

Так, выгода при покупке составит от 40 000 до 80 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации. При приобретении нового купе-кроссовера Renault Arkana в версии Style или городского кроссовера Kaptur в комплектациях Style и Extreme по программе трейд-ин действует выгодное предложение в размере 120 000 рублей.

В онлайн-шоуруме Renault действуют новые акции. При покупке Kaptur клиент может воспользоваться выгодой в 30 000 рублей на любую версию модели, а также запускается новое предложение на Koleos – выгода до 110 000 рублей при покупке сервис-контракта в зависимости от выбранной программы. Покупая Renault Arkana в онлайн-шоуруме, клиенты дополнительно к 3 годам гарантийного обслуживания от производителя получают 2 года постгарантийного сервисного обслуживания в рамках программы Arkana Protection на двигатель и коробку переключения передач. Кроме того, до 29 февраля продолжает действовать акция: приобретая автомобили локального модельного ряда Renault 2019 года производства, клиенты получают в подарок комплект зимних шин.

В феврале продолжает действовать выгодный кредит со ставкой от 6,9% на 3 года на модели Duster, Kaptur, Arkana. Предложение по кредиту для моделей: Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway составляет от 8,9% на 3 года. В этом месяце для Renault Koleos доступно новое кредитное предложение – ставка 5,9% на 2 года. Программа «Поехали!» с выгодным ежемесячным платежом по кредиту также актуальна для всего модельного ряда Renault, представленного в России (кроме моделей Master, Dokker Van и Dokker Stepway).

Renault Россия продолжает принимать участие в государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», стартовавших в январе. Программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Под условия госпрограммы попадают все модели Renault локального производства, выпущенные с декабря 2019 года. Стоимость транспортного средства не должна превышать 1 000 000 рублей.

Приобрести автомобили по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с единовременной скидкой в 10% от его стоимости для уплаты первоначального взноса по кредиту РН Банк можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме.