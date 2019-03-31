В сети появилось новое фото люксового минивэна Aurus Arsenal

На официальной странице люксового российского автомобильного бренда Aurus в социальной сети Instagram опубликовано изображение минивэна Arsenal.
View this post on Instagram Автомобили AURUS построены на абсолютно новой единой модульной платформе. Использование в проектировании принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, и адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. На фото AURUS Arsenal (АУРУС Арсенал) — минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП НАМИ. Название выбрано по названию Арсенальных башен Московского Кремля. The AURUS vehicles are built on a brand new unified modular platform. The modular design principle permits the quick and easy adaptation of the wheelbase, length and even the type of the vehicle, as well as modification of the production site to manufacture different models in the family. On the picture AURUS Arsenal is a representative-class minivan manufactured by FSUE NAMI (FGUP NAMI). The name was chosen by the name of the Arsenal towers of the Moscow Kremlin. 📱aurusmotors.com #Aurus #АурусA post shared by AURUS Russia (@aurus_russia) on Mar 27, 2019 at 5:11am PDT
Автомобили AURUS построены на абсолютно новой единой модульной платформе. Использование в проектировании принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, и адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. На фото AURUS Arsenal (АУРУС Арсенал) — минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП НАМИ. Название выбрано по названию Арсенальных башен Московского Кремля. The AURUS vehicles are built on a brand new unified modular platform. The modular design principle permits the quick and easy adaptation of the wheelbase, length and even the type of the vehicle, as well as modification of the production site to manufacture different models in the family. On the picture AURUS Arsenal is a representative-class minivan manufactured by FSUE NAMI (FGUP NAMI). The name was chosen by the name of the Arsenal towers of the Moscow Kremlin. 📱aurusmotors.com #Aurus #Аурус
A post shared by AURUS Russia (@aurus_russia) on Mar 27, 2019 at 5:11am PDT
Судя по фотографии, автомобиль отличается большой решеткой радиатора черного цвета, узкими фарами, широкими воздухозаборниками с хромированной отделкой, а также рейлингами на крыше. Вход в пассажирскую часть салона осуществляется через боковые сдвижные двери.
Отмечается, что минивэн Aurus Arsenal выпускается ФГУП НАМИ. Модель получила свое название в честь Арсенальной башни Московского Кремля.
Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — «Известия»), в рамках которого разрабатываются новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн, был запущен в 2014 году. Первый раз лимузин Aurus появился на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года. Автомобиль доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась 5 марта на 89-м международном автосалоне в Женеве. Публике показали седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700, который находился за стеклянными стенами и был доступен только потенциальным заказчикам.
15 февраля официальные дилерские группы «Авилон» и «Панавто» начали принимать заказы на люксовые российские автомобили Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600.Источник.
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