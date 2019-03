В сети появилось новое фото люксового минивэна Aurus Arsenal

View this post on Instagram

Автомобили AURUS построены на абсолютно новой единой модульной платформе. Использование в проектировании принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колесную базу, длину и даже тип автомобиля, и адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. На фото AURUS Arsenal (АУРУС Арсенал) — минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП НАМИ. Название выбрано по названию Арсенальных башен Московского Кремля. The AURUS vehicles are built on a brand new unified modular platform. The modular design principle permits the quick and easy adaptation of the wheelbase, length and even the type of the vehicle, as well as modification of the production site to manufacture different models in the family. On the picture AURUS Arsenal is a representative-class minivan manufactured by FSUE NAMI (FGUP NAMI). The name was chosen by the name of the Arsenal towers of the Moscow Kremlin. 📱aurusmotors.com #Aurus #Аурус