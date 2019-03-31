В сети появилось новое фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В социальной сети Instagram появилось фото нового минивэна Aurus Arsenal

На официальной странице люксового российского автомобильного бренда Aurus в социальной сети Instagram опубликовано изображение минивэна Arsenal.

Судя по фотографии, автомобиль отличается большой решеткой радиатора черного цвета, узкими фарами, широкими воздухозаборниками с хромированной отделкой, а также рейлингами на крыше. Вход в пассажирскую часть салона осуществляется через боковые сдвижные двери.

Отмечается, что минивэн Aurus Arsenal выпускается ФГУП НАМИ. Модель получила свое название в честь Арсенальной башни Московского Кремля.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — «Известия»), в рамках которого разрабатываются новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн, был запущен в 2014 году. Первый раз лимузин Aurus появился на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года. Автомобиль доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась 5 марта на 89-м международном автосалоне в Женеве. Публике показали седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700, который находился за стеклянными стенами и был доступен только потенциальным заказчикам.

15 февраля официальные дилерские группы «Авилон» и «Панавто» начали принимать заказы на люксовые российские автомобили Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600.

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