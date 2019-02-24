Японцы решили научить кошек правильно вести себя на дороге и сняли им обучающее видео

Сотрудники японской компании по производству автозапчастей Yellow Hat решили научить кошек правильно вести себя на дороге — для этого они сняли обучающее видео специально для животных.

Ролик был создан специально с учетом потребностей кошек. Авторы позаботились о том, чтобы на экране все двигалось, чтобы привлечь внимание котят. В видео есть чирикающие птицы, пищащие мыши (и просто звуки, имитирующие голос маленьких грызунов), а так же голос за кадром, который время от времени мяукает.

Издание заявило, что создатели видео во время работы пользовались помощью реальных кошек чтобы понять сколько раз диктор должен мяукать чтобы пушистые зрители ни на что не отвлекались во время просмотра.