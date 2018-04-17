Угнал БТР и «попал» на два года
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Угнал БТР и «попал» на два года
Апрель 17 14:07 2018

Житель Апатитов за угон БТР по решению суда проведет два с половиной года в колонии-поселения.

Как передает «Большое Радио», 30-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон БТР и покушение на кражу бутылки вина. Злоумышленник, как сообщает Федеральное агентство новостей, признал свою вину, суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения.

«Подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке», — цитирует информационное агентство «Nord-News» старшего помощника прокурора области Анжелику Черногубову.

Напомним, мужчина на угнанном со стоянки автошколы бронетранспортере протаранил иномарку и влетел в витрину магазина, расположенного на улице Северной.

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БТРУгон
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AMSRUS
AMSRUS

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