Упрощена легализация автотюнинга 181

ГИБДД готова существенно облегчить жизнь гражданам, решившим внести изменения в конструкцию принадлежащих им транспортных средств — например, установить в машине газобаллонное оборудование, силовой бампер или лебедку для офроуда.

Автоинспекция разрабатывает постановление правительства РФ и административный регламент (принимается приказом МВД) для включения этой процедуры в перечень госуслуг. Нововведения могут коснуться сотен тысяч автовладельцев в России, включая частных водителей, муниципальных перевозчиков и владельцев таксопарков.

Что предлагается изменить

ГИБДД России подготовила проект постановления правительства РФ, в рамках которого планируется оптимизировать процедуру контроля за автомобилями с измененной конструкцией. Документ размещен на regulation.gov.ru . Подробности “Ъ” рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Корректировка нормативной базы предпринята ГИБДД после того, как в 2016 году по России прокатилась волна проверок владельцев, которые внесли те или иные изменения в конструкцию транспортных средств. Инспекторы планировали выявить прежде всего небезопасные для перевозок пассажиров автобусы со спальными местами и грузовики с самодельными креплениями прицепов (это самые распространенные случаи), но под удар попали также владельцы переработанных для офроуда внедорожников и переведенных на газовое топливо машин. Ситуация вызвала массовое возмущение автовладельцев. В итоге представители ГИБДД признали «перегибы на местах», пообещав подготовить новые нормативы, о чем сообщал “Ъ” .

Новое постановление призвано убрать с дорог небезопасный транспорт, при этом упростить жизнь водителям, которые хотят легализовать установку газобаллонного оборудования (ГБО), нестандартных колес, бамперов и т. д. Действующая процедура, включающая несколько визитов в ГИБДД, посещение испытательных лабораторий, может занять несколько месяцев и обходиться гражданам в несколько десятков тысяч рублей.

Планируется, что автовладельцу необходимо будет посетить ГИБДД всего один раз, предъявив два документа: сертификат на компонент, например газобаллонное оборудование, и заявление-декларацию об установке его в автосервисе. Инспектор технадзора проверит, не увеличилась ли разрешенная масса автомобиля или его база (например, при попытке сделать лимузин), а также не был ли установлен нештатный двигатель или кузов.

По итогам всех процедур автовладелец получает «свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности». На основе него вносятся изменения в ПТС (с записью об изменении конструкции) и выдается новое СТС. Если найдены нарушения, транспортное средство будет направлено в лабораторию для прохождения экспертизы, по итогам которой выдается пакет документов для ГИБДД. Автоинспекция готовит административный регламент (принимается приказом МВД) для включения описанной процедуры в перечень госуслуг, его проект также опубликован на regulation.gov.ru.

Контроль на дороге по-прежнему будут осуществлять инспекторы ДПС. Несогласованное внесение изменений в конструкцию машины обернется штрафом в размере 500 руб. (ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ), инспектор имеет вправе внести в протокол требование «устранить нарушение». Повторное нарушение квалифицируется как «невыполнение требований сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ; суд может назначить наказание вплоть до административного ареста). После этого по решению начальника УГИБДД региона может быть прекращена регистрация транспортного средства с направлением уведомления по почте автовладельцу. Все эти меры, отметим, и сейчас уже применяются.

Нововведения коснутся нескольких сотен тысяч автовладельцев. В 2013–2016 годах подразделения ГИБДД зарегистрировали более 320 тыс. фактов внесения изменений в конструкцию: большая часть из них была связана с установкой ГБО. По оценкам гендиректора компании «Газпарт-95» Дмитрия Волкова, ежегодно в РФ на газ переводится около 250 тыс. транспортных средств (владельцами являются также юрлица — муниципальные перевозчики, таксопарки), всего на дорогах несколько миллионов таких автомобилей. Одновременно с этим с начала года органы ГИБДД совместно с прокуратурой, государственным автодорожным надзором провели более 22 тыс. мероприятий по контролю перевозок, выявив 109 тыс. автобусов с техническими неисправностями. Из них было обнаружено 6,5 тыс. автобусов с незаконно измененной конструкцией (большая часть — со спальными местами), из которых у 1,5 тыс. регистрация была прекращена.

В чем может быть проблема с газом?

«Практика такова, что каждый инспектор технадзора решает сам, какое оборудование опасно, придумывая собственный набор требований. Все зависит от региона и подразделения,— рассказал “Ъ” Дмитрий Волков.— Поэтому даже с учетом нового постановления боюсь, что системных изменений не произойдет». При этом, поясняет господин Волков, коммерческие перевозчики сейчас вынуждены проходить сложные согласования, поскольку газовое оборудование спрятать невозможно, оно всегда на виду (обычно баллоны ставят на крышу автобусов), любой инспектор сразу проверяет документы. Что касается легковых авто, то в 50% случаев, говорит Дмитрий Волков, автовладельцы даже не пытаются оформить переоборудование из-за сложностей процедур. «ГБО снаружи не видно, водители рассчитывают на то, что инспектор машину проверять не будет досконально»,— добавляет он.

Проблема легализации ГБО обсуждалась месяц назад на конференции в рамках международной выставки GasSuf, где на вопросы экспертов отвечал замначальника отдела технадзора ГИБДД России Сергей Чипурин, по сути, один из идеологов готовящихся нововведений. Во время выступления он заявил , что претензии, предъявляемые к работе подразделений Госавтоинспекции, на практике часто «обоснованны». Участники конференции жаловались, в частности, что зарегистрировать ГБО очень сложно в Москве, Московской и Орловской областях, а в Татарстане, наоборот, проблем не возникает. Господин Чипурин посоветовал требовать с сотрудников технадзора письменный отказ регистрации ГБО с указанием причин, и в случае спорных ситуаций направлять жалобу в ГИБДД России с указанием номера подразделения и фамилии сотрудника для проведения служебных проверок.

Что не так с сертификатами?

Еще одна проблема связана с качеством сертификатов на компоненты, которые инспекторы ГИБДД будут проверять во время регистрации изменения в конструкцию. Сертификаты выдаются специальными структурами — органами по сертификации и испытательными лабораториями, которые работают по документам, выдаваемым Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Как рассказали “Ъ” в ведомстве, существует проблема с недобросовестными фирмами, которые выдают фальшивые сертификаты и протоколы испытаний.

В идеале процедура сертификации проходит так: продавец, поставщик или производитель предоставляет в фирму заявление с пакетом документов и образцы продукции, которые нужно проверить. Образцы направляются в испытательную лабораторию для испытаний, в ходе которых проверяется характеристика продукции. При положительном результате выдается сертификат соответствия техрегламенту. Но нередки случаи, когда никаких испытаний не проводится по факту, протокол просто «рисуется». Зарегистрирован случай, когда 14 органов по сертификации работали с одной и той же лабораторией, которая на бумаге испытывала автокомпоненты, продукцию в области машиностроения, электроэнергетики и т. д., рассказали “Ъ” в Росаккредитации .

По итогам проверок в 2017 году органы по сертификации прекратили действие более 1,5 тыс. сертификатов на автокомпоненты, сообщили “Ъ” в службе. Регулярно прекращают деятельность и сами органы по сертификации (в этом году — ООО «Академ Тест» , ООО «Центр сертификации «Сертпромтест»», ООО «Серт и Ко», ООО «Альянс Юго-Запад» и др.). «В настоящее время ситуация меняется в лучшую сторону»,— уверены в Росаккредитации. На данный момент в реестре аккредитованных лиц содержится информация примерно о 50 органах по сертификации, работающих в области техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, но в октябре 2017 года сертификаты выдали только 19 компаний.

Какие еще риски и когда все это заработает

Часть экспертов критикуют идею наделить инспекторов технадзора дополнительными полномочиями. «У них нет компетенции проведения измерений, нет самих средств измерений и нет площадок, позволяющих измерить массу и габаритные размеры транспортного средства,— пояснил “Ъ” гендиректор компании »Услуги авто» (экспертиза переоборудования автомобилей) Юрий Пархоменко.— Только лишь обычной рулеткой габарит автомобиля не измерить». «Эти данные должна давать лаборатория, причем ее позиция должна быть решающей, а за результаты работы она должна отвечать, а инспектор экспертом по этим вопросам не является»,— добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Появление требований к массе или габаритам автомобиля может спровоцировать путаницу на местах, опасается Юрий Пархоменко. Он приводит в пример внедорожник Jeep Wrangler, способный перевозить, согласно одобрению типа транспортного средства и официальным ТТХ, прицеп массой 750 кг. «Допустим, такой автомобиль переоборудуют для рыбалки и охоты, сменив бамперы, установив лебедку, колеса,— рассказывает господин Пархоменко.— Все это увеличивает его снаряженную массу примерно на 200 кг, но запас конструкции этой машины позволяет это сделать. По новым правилам все это будет запрещено».

Корректировка нормативов потребует изменений и в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» Таможенного союза, пояснил “Ъ” Юрий Пархоменко. Минпромторг, по данным “Ъ”, уже начал эту процедуру. Господин Пархоменко указывает, что результат будет не скоро: поправки нужно согласовать с ведомствами в России и странах Таможенного союза. «Сейчас, к слову, готовится к вступлению в силу пакет в техрегламент, согласованный еще три года назад»,— рассказывает Антон Шапарин. В Минпромторге на запрос “Ъ” не смогли предоставить комментариев.

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