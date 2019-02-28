Jaguar XE 2020 модельного года: обзор модели

Новый Jaguar XE 2020 еще более роскошный интерьер и целый ряд передовых технологий

Благодаря новым элементам дизайна, облик XE стал еще более уверенным и целеустремленным. Сохраняя выверенные пропорции и спортивный характер, этот автомобиль получил современные дизайнерские решения, вдохновленные спорткаром F-TYPE. Jaguar XE стал визуально шире и ниже, получив увеличенные вентиляционные отверстия в передней части, а также четкие и стремительные линии кузова, которые повышают аэродинамическую эффективность автомобиля.

Новые полностью светодиодные головные фары с фирменными дневными ходовыми огнями, выполненные в форме J Blade, делают облик автомобиля еще более стремительным. XE также получил новый задний бампер и тонкие светодиодные задние фонари с улучшенной графикой, которые визуально подчеркивают ширину автомобиля.

Чтобы подчеркнуть динамичный характер версии R-Dynamic, ее дополнили рядом дизайнерских элементов: скульптурной поверхностью переднего бампера, которая была вдохновлена рисунком закрылков самолета, накладками на задний бампер с отделкой Dark Mesh и альтернативными вариантами дизайна колесных дисков. Салон получил спортивные сиденья с контрастной прострочкой, подрулевые лепестки переключения передач в цветовой гамме Satin Chrome и накладки на пороги R-Dynamic.

Внутри салона Jaguar XE получил премиальные материалы и накладки на панели, а также абсолютно новую отделку дверей, благодаря чему внутреннее пространство автомобиля стало более практичным и универсальным. Интерьер нового XE стал более технологичным и комфортным. Каждый элемент салона был оптимизирован в целях увеличения пространства для хранения предметов и обеспечения удобства для каждого пассажира.

Влияние двухместных спорткаров Jaguar также прослеживается внутри автомобиля: на переработанной центральной консоли расположены рычаг переключения передач SportShift и переключатель системы Jaguar Drive Control, как на Jaguar F-TYPE.

Новое рулевое колесо, также доступное и на электрическом кроссовере I-PACE, получило сенсорные переключатели для интуитивного тактильного управления ключевыми функциями автомобиля.

Новый XE может быть оснащен передовой информационно-развлекательной системой Touch Pro Duo с интуитивно понятным управлением, которое осуществляется посредством двух интегрированных сенсорных экранов высокого разрешения. Также на XE впервые представлены функции беспроводной зарядки и интеллектуальная технология Smart Settings.

Мультимедийная система Touch Pro Duo, впервые представленная на полностью электрическом кроссовере I-PACE, поддерживает управление ключевыми системами автомобиля одним нажатием с помощью двух сенсорных экранов высокого разрешения и интуитивных тактильных поворотных переключателей. Большой верхний экран гарантирует безупречную четкость, быстрый отклик и повышенную функциональность.

Нижний сенсорный дисплей позволяет выбрать настройки ряда систем, например климат-контроля, не задействуя при этом верхний экран, а интуитивные емкостные переключатели позволяют водителю изменять настройки, не отвлекаясь от дороги. Новая 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель предоставляет самую необходимую информацию, позволяя водителю концентрировать внимание на управлении автомобилем.

Полноцветный проекционный дисплей (HUD) нового поколения выводит на лобовое стекло ключевую информацию, в частности подсказки спутниковой навигации, скорость автомобиля и номера входящих звонков.

Впервые представленная в этом сегменте технология ClearSight выводит изображение с камеры, расположенной в задней части автомобиля, на экран высокого разрешения, встроенный в безрамочное зеркало заднего вида. Небольшая кнопка на зеркале позволяет водителю мгновенно переключаться между изображением с камеры и стандартным зеркалом. В результате водитель получает полный обзор пространства за автомобилем, которому не мешают пассажиры заднего ряда или грязь и водные разводы на стекле. Помимо этого, технология гарантирует широкий обзор в 50 градусов, что способствует повышенной безопасности на многополосных трассах.

Камера высокого разрешения встроена в выступ на крыше автомобиля, похожий на акулий плавник. Она работает в самых разных условиях благодаря защитной окантовке и гидрофобному покрытию, отталкивающему водные брызги и гарантирующему чистоту линзы при любых погодных условиях.

Алекс Хеслоп (Alex Heslop), директор Jaguar Land Rover по электронике и программному обеспечению: «Новый XE получил целый ряд интеллектуальных технологий. Среди них информационно-развлекательная система с двумя экранами и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель. Технология Smart Settings на базе искусственного интеллекта изучает предпочтения водителя и автоматически подбирает настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа. А такие функции, как беспроводная зарядка устройств, зеркало заднего вида ClearSight и целый набор технологий безопасности гарантируют клиентам надежность и комфорт в любой поездке».

Система Smart Settings самостоятельно изучает индивидуальные предпочтения каждого водителя с помощью алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Используя данные с брелока ключей или смартфона, она способна понять, кто находится за рулем, и автоматически настраивает соответствующие положения кресла и рулевого колеса. Со временем система запоминает предпочтительные настройки климат-контроля, любимую музыку и даже номера телефонов, которые владелец набирает в то или иное время дня.

Впервые автомобиль получил функцию беспроводной зарядки мобильных устройств – достаточно лишь положить совместимый смартфон на центральную консоль, необходимости подключать его к кабелю больше нет.

Новый Jaguar XE также оснащается передовыми технологиями безопасности. Система контроля степени усталости водителя анализирует изменения положения рулевого колеса, педалей газа и тормоза, а также отслеживает отклонение автомобиля от полосы движения и фиксирует активацию индикаторов поворота. Если алгоритмы системы замечают, что водитель устал, система при помощи визуального предупреждения в виде изображения чашки кофе на приборной панели оповестит водителя, предлагая ему отдохнуть.

Система помощи при парковке поможет найти подходящее место для параллельной и перпендикулярной парковки, используя ультразвуковые датчики. Обнаружив свободное пространство, XE может въехать на парковку и выехать с нее, взяв на себя рулевое управление. Водителю остается лишь активировать педали газа и тормоза, а также выбирать режимы коробки передач.

Уже в базовом оснащении автомобиль получил новые полностью светодиодные головные фары с фирменными дневными ходовыми огнями, выполненными в форме J Blade, и функцией автоматического переключения фар дальнего света. Система использует переднюю камеру, чтобы распознавать встречные автомобили, и автоматически переключается с дальнего света на ближний. Опциональная технология Matrix использует данные камер для регулировки луча фар, разделяя основной луч на полосы при приближении встречного автомобиля.

Технология Cabin Air Ionisation очищает воздух в салоне с помощью заряженных частиц. Благодаря процессам ионизации, разложения и уничтожения вредных аллергенов, вирусов, бактерий и неприятных запахов, технология может способствовать улучшению общего уровня самочувствия водителя и пассажиров.

Коммуникативные возможности автомобиля были усовершенствованы с внедрением пакета Smartphone Pack, включающего приложения Apple CarPlay и Android Auto. Система выводит изображение с экрана смартфона на 10-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения, тем самым обеспечивая быстрый, легкий и безопасный доступ к совместимым мобильным приложениям во время движения.

Jaguar XE также получил точку доступа 4G Wi-Fi, к которой можно подключить до восьми устройств. При этом антенна автомобиля обеспечивает максимально высокое качество сигнала.

Первое в сегменте зеркало заднего вида ClearSight повышает уровень безопасности и уверенности в движении, гарантируя полный обзор пространства за автомобилем, которому не будут мешать ни пассажиры заднего ряда, ни громоздкий багаж. С помощью широкоугольной камеры, расположенной на крыше автомобиля, технология выводит изображение на экран высокого разрешения, встроенный в безрамочное зеркало заднего вида.

Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar: «Уникальность XE заключается в совокупности его характеристик. Клиенты получают продукт, совмещающий в себе прогрессивный дизайн, инновационные технологии и выдающиеся возможности динамики. Мы не создаем обычные автомобили, и новый XE – яркое тому подтверждение. Я и моя команда невероятно рады тому, что смогли внести свой вклад в работу над этой моделью. Возможность сделать этот прекрасный автомобиль еще лучше бесценна для нас».

Легкая алюминиевая конструкция Jaguar XE по-прежнему играет ключевую роль в безупречной управляемости, безопасности и эффективности. Кузов автомобиля на 75% состоит из алюминия. Вместе с доказавшими свою эффективность системами заднего или полного привода, двухрычажной передней и задней многорычажной подвеской Integral Link, а также широким диапазоном самых передовых двигателей это гарантирует превосходную управляемость и динамику.

Режим Dynamic, доступный на всех версиях XE уже в базовом оснащении, усиливает спортивный характер модели, гарантируя быстрое переключение передач, более точный отклик на нажатие педали газа и отзывчивое рулевое управление. Опционально доступная система Configurable Dynamics позволяет владельцу установить необходимые настройки двигателя, переключения передач и рулевого управления, выбрав режим Comfort или Dynamic на центральном сенсорном экране автомобиля. Система Adaptive Dynamics непрерывно изменяет настройки амортизаторов, обеспечивая оптимальное сочетание комфорта и эффективности в любых условиях.

Новый XE представлен в версиях с задним или полным приводом. Передовая система подключаемого полного привода и технология Intelligent Driveline Dynamics обеспечивают повышенную динамику, улучшенное сцепление и гарантируют водителю уверенность за рулем в любых погодных условиях. 300-сильный бензиновый двигатель, доступный с полным приводом, позволяет XE разгоняться с нуля до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Новый XE оснащается экологичными и эффективными бензиновыми и дизельными двигателями Ingenium. Для автомобиля доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., а также эффективный дизельный Ingenium мощностью 180 л.с. и 430 Нм крутящего момента, позволяющий снизить расход топлива до 4,9 л/100 км.

Уже в базовой комплектации XE доступны 18-дюймовые колесные диски, кожаные сиденья с электрорегулировкой, полностью светодиодные головные фары и задние фонари с усовершенствованной графикой, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида и система удержания полосы движения. Все автомобили оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя: обогрев лобового стекла, сидений, рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением. Автомобиль представлен в комплектациях S, SE, а также в спортивных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE. Помимо этого, на выбор клиентам доступен ряд опциональных пакетов персонализации: