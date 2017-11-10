Nissan Leaf победитель в номинации Best of Innovation
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Nissan Leaf победитель в номинации Best of Innovation
Ноябрь 10 16:00 2017

Nissan Leaf получил свою первую международную награду.

Новый Nissan Leaf удостоился награды и был отмечен Ассоциацией потребительских технологий на ежегодной церемонии «CES Unveiled» в Нью-Йорке, прошедшей в рамках ежегодной выставки Consumer Electronics Show.

Nissan LEAF

Nissan Leaf был объявлен одним из победителей в номинации «Best of Innovation» 2018. Это первая крупная международная награда нового электромобиля с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.

Nissan LEAF

Nissan Leaf, оснащенный технологией ProPILOT и системой e-Pedal, одержал победу в номинации «Vehicle Intelligence and Self-Driving Technology» и стал призером в номинации «Tech for a Better World».

Каждый год жюри CTA объявляет победителей и призеров номинации CES «Best of Innovation» в рамках кампании, предшествующей открытию выставки потребительской электроники в январе в Лас-Вегасе. В след за этой победой Nissan и CTA проведут специальный показ нового Nissan Leaf в рамках выставки CES 2018.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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