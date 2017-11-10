Nissan Leaf победитель в номинации Best of Innovation 6

Nissan Leaf получил свою первую международную награду.

Новый Nissan Leaf удостоился награды и был отмечен Ассоциацией потребительских технологий на ежегодной церемонии «CES Unveiled» в Нью-Йорке, прошедшей в рамках ежегодной выставки Consumer Electronics Show.

Nissan Leaf был объявлен одним из победителей в номинации «Best of Innovation» 2018. Это первая крупная международная награда нового электромобиля с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.

Nissan Leaf, оснащенный технологией ProPILOT и системой e-Pedal, одержал победу в номинации «Vehicle Intelligence and Self-Driving Technology» и стал призером в номинации «Tech for a Better World».

Каждый год жюри CTA объявляет победителей и призеров номинации CES «Best of Innovation» в рамках кампании, предшествующей открытию выставки потребительской электроники в январе в Лас-Вегасе. В след за этой победой Nissan и CTA проведут специальный показ нового Nissan Leaf в рамках выставки CES 2018.