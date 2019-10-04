Lexus объявил состав жюри и экспертов международного конкурса Lexus Design Award 2020

Под неизменным девизом «Дизайн для лучшего будущего» пройдет конкурс Lexus Design Award. Задачей конкурса является поддержка начинающих дизайнеров.

В состав жюри вошли такие признанные лидеры отрасли, как Старший куратор направления архитектуры и дизайна Музея современного искусства Паола Антонелли, Технолог и директор по формированию опыта в Publicis Sapient Джон Маэда и Президент Lexus International Йосихиро Сава.

В этом году к ним, присоединилась американский архитектор Жанна Гэнг.

Экспертами конкурса Lexus Design Award 2020 стали: дизайнер, художник и предприниматель, изобретатель и креативный директор Джо Дусе, Британский дизайнер Бетан Грей, дизайнер Филипп Малуи, архитектор Сёхэй Сигэмацу.

Финалисты конкурса пройдут интенсивные обучающие программы под руко-водством экспертов-кураторов в Нью-Йорке, в пространстве Intersect by Lexus. Прототипы финалистов будут представлены жюри и публике на Неделе Дизайна в Милане 20 апреля 2020 года.

После очных презентаций своих прототипов финалистами, наступит самый ответственный и торжественный момент: будет объявлен обладатель Гран-при Lexus Design Award 2020 на вечернем мероприятии в пресс-день на Неделе Дизайна в Милане.

На сайте открыт прием заявок на российский этап конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice до 31 октября 2019 года.

Победитель российского этапа автоматически пройдет в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получит уникальную возможность – стать финалистом и представить свой проект на Неделе Дизайна в Милане.