Lexus объявил состав жюри и экспертов международного конкурса Lexus Design Award 2020

Lexus объявил состав жюри и экспертов международного конкурса Lexus Design Award 2020
Октябрь 04 08:11 2019

Под неизменным девизом «Дизайн для лучшего будущего» пройдет конкурс Lexus Design Award. Задачей конкурса является поддержка начинающих дизайнеров.

В состав жюри вошли такие признанные лидеры отрасли, как Старший куратор направления архитектуры и дизайна Музея современного искусства Паола Антонелли, Технолог и директор по формированию опыта в Publicis Sapient Джон Маэда и Президент Lexus International Йосихиро Сава.

Lexus Desing Award

Паола Антонелли

Lexus Desing Award

Джон Маэда

Lexus Desing Award

Йосихиро Сава

В этом году к ним, присоединилась американский архитектор Жанна Гэнг.

Lexus Design Award

Жанна Гэнг

Экспертами конкурса Lexus Design Award 2020 стали: дизайнер, художник и предприниматель, изобретатель и креативный директор Джо Дусе, Британский дизайнер Бетан Грей, дизайнер Филипп Малуи, архитектор Сёхэй Сигэмацу.

Lexus Design Award

Джо Дусе

Lexus Design Award

Бетан Грей

Lexus Design Award

Филипп Малуи

Lexus Design Award

Сёхэй Сигэмацу

Финалисты конкурса пройдут интенсивные обучающие программы под руко-водством экспертов-кураторов в Нью-Йорке, в пространстве Intersect by Lexus.  Прототипы финалистов будут представлены жюри и публике на Неделе Дизайна в Милане 20 апреля 2020 года.

После очных презентаций своих прототипов финалистами, наступит самый ответственный и торжественный момент: будет объявлен обладатель Гран-при Lexus Design Award 2020 на вечернем мероприятии в пресс-день на Неделе Дизайна в Милане.

На сайте открыт прием заявок на российский этап конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice до 31 октября 2019 года.

Победитель российского этапа автоматически пройдет в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получит уникальную возможность – стать финалистом и представить свой проект на Неделе Дизайна в Милане.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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