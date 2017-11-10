Автомобиль года – от Volvo XC90 до LADA Largus 48

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» провел ежегодное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» и определил истинные предпочтения российских автомобилистов в 2017 году.

Исследование предпочтений автомобилистов длилось полтора месяца, с 4 сентября по 18 октября 2017 года. По итогам четырех проведенных опросов, проект «АВТО ГОДА» презентовал шорт-листы в четырех сегментах: «Современные автомобили», «Семейные автомобили», «Надежные автомобили» и «Рабочие лошадки».

Результаты были озвучены на пресс-конференции 8 ноября 2017 года в московском ресторане Shakti Terrace, где традиционно собрались представители автомобильной отрасли.

В рамках исследования было обработано порядка 30 тысяч анкет, заполненных российскими автомобилистами. Чтобы оставить свой голос, от участника требовалось пройти регистрацию на сайте www.autogoda.ru . Право высказать свое мнение получили все желающие старше 18 лет. В каждой категории было предложено выбрать не менее трех машин из 331, официально представленных на отечественном рынке, оценить их по степени привлекательности и отметить критерии выбора каждой.

Полученные данные экстраполировались на жителей России, пользующихся Интернетом и имеющих хотя бы один автомобиль в семье. Таким образом, собранная информация представляет собой экспертную оценку представленных на рынке автомобилей со стороны российских автомобилистов. За анализ данных и обработку информации отвечала исследовательская компания Ipsos Comcon.

«Уже 17 лет в рамках проведения ежегодной национальной Премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» и уже четвертый год, проводя наше регулярное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА», мы отвечаем за сбор независимых мнений потребителей об автомобилях. Эта информация помогает людям ориентироваться на авторынке в зависимости от их целей и желаний. Мы не сомневаемся, что осеннее исследование 2017 года станет эффективным путеводителем по автомобильному рынку для водителей всей страны. Кроме того, для автопроизводителей рейтинг, безусловно, является эффективным инструментом анализа своей маркетинговой политики. Таким образом, «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» призваны сделать рынок более конкурентоспособными и клиентоориентированным», — отмечает Владимир Безукладников, руководитель проекта «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ».

Итогом исследования стал топ самых интересных для россиян автомобилей, лояльность к которым была оценена в баллах:

По мнению российских водителей, современные автомобили должны быть красивыми (94%), технологичными (94%), безопасными (90%), мощными (88%), эргономичными (84%), модными (82%) и экологичными (61%). Места распределились следующим образом:

Volvo XC90 BMW i8 Audi Q7 Subaru Forester BMW 5 серии Toyota Prius Volkswagen Tiguan Mazda CX-5 Toyota Land Cruiser 200 Hyundai Solaris

«Семейные автомобили»

По мнению российских водителей, семейные автомобили должны быть вместительными (98%), надежными (96%), безопасными (92%), экономичными (83%), оптимальными по цене (81%). Также для обладателей семейных машин важно наличие трансформируемого салона (79%). Респонденты отдали предпочтение следующим автомобилям в данной категории:

Volkswagen Multivan Subaru Outback LADA Largus Hyundai H-1 Subaru Forester ŠKODA Octavia ŠKODA Kodiaq Volkswagen Tiguan Toyota RAV4 Toyota Alphard

«Надежные автомобили»

Российские автомобилисты оценивают надежность машины в комплексе. В первую очередь участников исследования интересует репутация бренда (96%). Также автолюбители обращают внимание на качество сборки и материалов (95%), приспособленность машины к российским условиям (93%), высокие эксплуатационные показатели узлов и агрегатов (93%), безопасность (92%), многоцелевое назначение автомобиля (89%) и длительность срока службы кузовных деталей (88%):

Subaru Forester Toyota Land Cruiser Prado Toyota Camry Renault Logan Toyota Corolla Toyota Land Cruiser 200 Volvo XC90 Hyundai Solaris Toyota RAV4 Honda CR-V

«Рабочие лошадки»

По мнению российских водителей, «рабочие лошадки» должны быть надежными (97%), вместительными (96%), оптимальными по цене (89%), недорогими в обслуживании (85%) и экономичными (84%):