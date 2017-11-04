Таксиста сбившего девушку в Москве поймали в Туле

5 мая на пешеходном переходе в центре Москвы автомобиль Ford Galaxy с символикой Яндекс такси сбил девушку. 20 мая она скончалась не приходя в сознание.
За рулем находился 21 летний уроженец Таджикистана с поддельными документами гражданина Киргизии.
Его поймали в Туле. Он даже не посчитал нужным выезжать из страны. Все что он сделал это еще одни документы Киргизии и спокойно работал в Туле.
C 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав. Но Госдума приняла поправки для иностранных водителей тех стран, где русский язык имеет статус государственного. К таковым отнесли Белоруссию, а теперь и Киргизию.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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