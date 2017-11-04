Таксиста сбившего девушку в Москве поймали в Туле
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Таксиста сбившего девушку в Москве поймали в Туле
Ноябрь 04 18:00 2017

Водитель «Яндекс.Такси» совершивший наезд на девушку в центре Москвы пойман в Туле.

5 мая на пешеходном переходе в центре Москвы автомобиль Ford Galaxy с символикой Яндекс такси сбил девушку. 20 мая она скончалась не приходя в сознание.

яндекс такси

За рулем находился 21 летний уроженец Таджикистана с поддельными документами гражданина Киргизии.

Его поймали в Туле. Он даже не посчитал нужным выезжать из страны. Все что он сделал это еще одни документы Киргизии и спокойно работал в Туле.

C 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав. Но Госдума приняла поправки для иностранных водителей тех стран, где русский язык имеет статус государственного. К таковым отнесли Белоруссию, а теперь и Киргизию.

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  Article "tagged" as:
ДТП смертьМоскваТаксиЯндекс.Такси
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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