Stay on the Safe Side – кампания ŠKODA, направленная на повышение уровня безопасности велосипедистов на дорогах

Кампания Stay on the Safe Side призвана показать как достичь эффективного взаимодействия между участниками движения

Каждый день автомобилисты и велосипедисты сталкиваются с опасными ситуациями на дороге. Кампания STAY ON THE SAFE SIDE призвана показать, как участники движения могут лучше относиться друг к другу и достигать более эффективного взаимодействия. Увлекательные подборки, информативные видеоролики, а также статьи и инфографика наглядно показывают, где поджидают опасности на дороге и как их избежать.

«Велоспорт – это часть ДНК нашего бренда. История ŠKODA AUTO началась в 1895 году с небольшой фабрики по производству велосипедов. С помощью платформы WeLoveCycling мы хотим мотивировать, поддерживать и вдохновлять поклонников этого вида спорта по всему миру. Это также включает в себя социальную ответственность, именно поэтому нам очень важно помочь велосипедистам и автомобилистам найти общий язык на дорогах, – отмечает Марк Бринкманн (Marc Brinkmann), глава отдела маркетинга ŠKODA AUTO. – Мы хотим, чтобы эти две группы участников дорожного движения стали лучше понимать друг друга».

ŠKODA AUTO на протяжении многих лет разрабатывает решения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, и с помощью новой кампании продолжает деятельность в этом направлении. Так, все автомобили чешского бренда оснащаются самыми современными системами безопасности и удостоены максимальных пяти звезд по результатам независимых испытаний Euro NCAP. Даже небольшие, компактные модели ŠKODA оснащаются новейшими электронными ассистентами, которые обычно можно встретить только в автомобилях более высокого класса.

Неотъемлемой частью кампании STAY ON THE SAFE SIDE является наглядная инфографика, демонстрирующая потенциально опасные ситуации, которые могут быть предотвращены электронными ассистентами автомобилей ŠKODA. Например, новая модель ŠKODA SCALA оснащается системой Side Assist, которая включает в себя функцию помощи при парковке и предупреждает об объектах, находящихся в слепой зоне водителя.

Еще одним ключевым элементом кампании являются видеоролики, демонстрирующие аварийные ситуации. Они были сняты в ноябре 2018 года на закрытых дорогах в городе Риека, Хорватия. При их создании чешский бренд не стал использовать современную цифровую анимацию: роль велосипедиста, который сталкивается с различными опасностями на дороге, исполнил профессиональный каскадер. В результате видеоролики выглядят максимально реалистично.

История ŠKODA началась с велосипедов

История марки ŠKODA тесно связана с велоспортом. В 1895 году, 124 года назад, Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент основали фабрику по производству велосипедов в городе МладаБолеслав. Десять лет спустя молодая фирма представила свою первую модель автомобиля – Voiturette A. В 1925 году компания Laurin & Klement объединилась с чешским промышленным гигантом ŠKODA. Сегодня велоспорт является одним из ключевых направлений спонсорской стратегии чешского бренда. Так, помимо знаменитых гонок Тур де Франс и Вуэльты Испании марка поддерживает целый ряд других национальных и международных соревнований. Велосипеды и аксессуары для них входят в линейку продукции чешского бренда.