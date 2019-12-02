Фотографии кроссовера Genesis GV80

Наряду с фотографиями, пусть и не самого лучшего качества, стали известны и сроки запуска модели в серию, а также другие подробности

Серийный кроссовер Genesis GV80 засняли без камуфляжа в Южной Корее. В том числе фотошпионам удалось сфотографировать и салон автомобиля, который на внутреннем для компании рынке поступит в продажу в первом квартале 2020 года.

Как сообщает Твое Авто, Genesis GV80 станет первым кроссовером премиального бренда, а его производство стартует уже в декабре, тогда как презентация состоится до конца месяца.

Уверенно можно сказать, что автомобиль появится и в России, так как ранее в Genesis заявляли, что весь модельный ряд бренда будет представлен в нашей стране. Дизайн Genesis GV80 в целом выполнен в стиле концепта 2017 года, также как и салон, где предложат 14,5-дюймвый экран, виртуальную панель и другое.

Компания покупателям внедорожник предложит с максимальной персонализацией. Так, например, в топовых комплектациях можно выбрать отделку кожей наппа, алькантарой, а некоторые элементы предложат выполнить из натурального дерева или алюминия.

В базовых версиях кроссовер будет пятиместным, а опционально предложат третий ряд сидений или шестиместную конфигурацию. В линейке двигателей модель будет 3,5 и 3,0-литровые установки, которые работают с восьмискоростным роботом с двумя сцеплениями.