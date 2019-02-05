КАМАЗ реформирует правление

Сокращение численности правления КАМАЗа

Численность правления КАМАЗа может измениться, следует из повестки заседания совета директоров компании, намеченного на 12 февраля. В числе других вопросов – досрочное прекращение полномочий одного из членов правления. Как пишет газета «Ведомости», сейчас в правлении КАМАЗа восемь человек.

Предполагается, что численность сократится до семи, а должность заместителя председателя правления будет упразднена, пояснил представитель КАМАЗа. Сейчас этот пост занимает Ахат Урманов. В декабре 2018 года компания сообщила, что он переходит на должность советника гендиректора, «чтобы сконцентрироваться на отдельных проектах развития бизнеса». В разное время работы в правлении Урманов курировал вопросы финансов, продаж, международного сотрудничества, управления совместными предприятиями, а в последнее время занимался темами цифровизации и венчурного инвестирования.

Сколько КАМАЗ сэкономит за счет сокращения числа мест в правлении и упразднении должности заместителя председателя, неизвестно. Представитель не стал этого комментировать. Общие выплаты членам правления КАМАЗа за 9 месяцев 2018 года составили 89,3 млн рублей, в том числе премии – 18,6 млн рублей. Вознаграждение за участие в работе правления не выплачивалось. По итогам 6 месяцев 2018 года (данных за 9 месяцев нет) консолидированная чистая прибыль КАМАЗа составила почти 1,6 млрд рублей, выручка – 78,1 млрд рублей.

Для сравнения: в правлении крупнейшего в России производителя легковых автомобилей – АВТОВАЗа – 12 человек. По итогам 9 месяцев они получили 71,6 млн рублей премий, а общие выплаты с учетом зарплаты составили 283 млн рублей. Как и у КАМАЗа, вознаграждение за участие в работе правления не выплачивалось. Но были выплачены компенсации – суммарно 14,6 млн рублей. КАМАЗ их не выплачивал. По итогам 9 месяцев 2018 года чистая прибыль АВТОВАЗа по МСФО составила 5,4 млрд рублей, выручка – 198,7 млрд рублей.