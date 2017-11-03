Спрос на люксовые авто растет 16

В России продажи люксовых автомобилей выросли на 11%‍

В России за 2017 год спрос на модели автомобилей класса «Люкс» увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты «Автостата», наибольшую популярность у россиян завоевал Mercedes-Benz Maybach S-Class. За минувшие девять месяцев люксовое авто приобрели 463 жителя России.

Второе место по покупаемости занимает Maserati – 310 проданных экземпляров. Бронзу в тройке лидеров завоевал Bentley – 59 автомобилей с начала 2017 года.

При этом 90% рынка автомобилей сегмента Luxury пришлись на Москву и Подмосковье, где было продано 727 экземпляров. На второй позиции — Санкт-Петербург, здесь куплено свыше 80 автомобилей.

А вот на третьем месте оказался Краснодарский край, здесь обладателями дорогих иномарок стали 34 жителя.

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