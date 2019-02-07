Новая Toyota Corolla в России: бизнес-седан в компактном формате

Toyota представляет в России абсолютно новый седан Toyota Corolla. Новое поколение мирового бестселлера сохранило лучшие черты модели-предшественника, такие как надежность и комфорт, при этом по уровню оснащения и техническим характеристикам вплотную приблизившись к «старшей сестре» Toyota Camry.

Новая архитектура и новый дизайн

Аналогично Toyota Camry новая Toyota Corolla разработана в рамках Toyota New Global Architecture (TNGA). Низкий центр тяжести, характерный для всех платформ семейства TNGA, позволил дизайнерам создать для модели совершенно новый статусный облик с низким и атлетичным силуэтом.

Элементы экстерьера новой Toyota Corolla характерны для классической формы седанов бизнес-сегмента: массивные передние и задние крылья, плавная линия крыши, большой наклон стоек, динамичное сужение верхней части автомобиля спереди и сзади. Внушительная решетка радиатора, снабженная горизонтальными полосами – еще один заметный отличительный элемент, схожий с Toyota Camry.

Выразительный дизайн передней части кузова подчеркивается полностью светодиодной оптикой головного света и эффектными молдингами и накладками. Большие легкосплавные диски 17 дюймов добавляют седану основательности, а выштамповки на боковых панелях – энергичности и динамичности.

Интерьер Toyota Corolla создан в рамках концепции Hi-Tech – современный, без лишних деталей, с премиальным качеством исполнения. Улучшенная эргономика, новое рулевое колесо, высококачественные материалы отделки передней панели и других элементов салона и кожаная комбинированная обивка сидений с двойной прострочкой подчеркивают «бизнес» статус седана. Благодаря изменению конструкции и увеличению толщины наполнителя сидения обеспечат удобную посадку, а наличие подлокотника увеличенного размера и подогрева задних сидений сделает поездку задних пассажиров еще более комфортной.

Управляемость и комфорт

Благодаря архитектуре TNGA были улучшены абсолютно все потребительские качества Toyota Corolla: от комфорта при вождении и управляемости до безопасности и шумоизоляции.

Сниженный центр тяжести, в дополнение к управляемости, обеспечит водителю оптимальную посадку и лучшую обзорность за счет низкой кромки капота. Кузов Toyota Corolla стал значительно жестче, что улучшило манёвренность автомобиля на высоких скоростях при сниженном уровне вибраций и шумов. Свою роль в отзывчивом и информативном управлении компактного бизнес-седана играют новая рулевая рейка со встроенным демпфером для уменьшения вибраций.

Toyota Corolla получила обновленную независимую подвеску, конструктивно схожую с Toyota Camry. Передняя подвеска на стойках Мак-Ферсона схематично осталась прежней, но все компоненты были переработаны под новую платформу GA-C. Сзади седан теперь оснащается многорычажной подвеской, обеспечивающей оптимальное сочетание плавности хода с отменной управляемостью. Этот неотъемлемый атрибут автомобилей более высокого класса доступен во всех комплектациях новой Corolla.

Низкий уровень шума в новой Toyota Corolla соответствует автомобилям классом выше благодаря акустическим стеклам и улучшенной шумоизоляции салона, включая трехслойную изоляцию моторного щита.

Современное технологическое оснащение

Аналогично Camry, новая Toyota Corolla впервые в классе оснащается 7-дюймовым цветным дисплеем на панели приборов с 3D эффектом, а также 10-дюймовым проекционным дисплеем на лобовое стекло, который расположен непосредственно в поле зрения водителя и отображает актуальную информацию: скорость, режим коробки передач и сообщения от системы распознавания дорожных знаков.

Вслед за Camry Toyota Corolla получила мультимедийную систему Toyota Touch нового поколения с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем высокой чувствительности, индивидуально настраиваемым меню и новым уровнем быстродействия, а также поддержкой аудиоформатов с высоким битрейтом.

Новый автомобиль оснащается пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, которая позволяет снизить риск ущерба от наиболее распространенных видов ДТП: фронтального столкновения, непреднамеренного покидания полосы и ночных дорожных инцидентов. Впервые в классе Toyota Corolla комплектуется системой распознавания дорожных знаков, круиз-контролем с функцией поддержания безопасной дистанции1 и системой оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу движения.

Список продвинутых систем безопасности дополняют системы мониторинга слепых зон, контроля давления в шинах, помощи при выезде задним ходом, камера заднего вида с динамической разметкой и парктроники с улучшенной индикацией.

С холодными погодными условиями отлично справятся опции зимнего пакета, в который входят подогрев передних и задних сидений, руля, боковых зеркал и зоны стеклоочистителя, дополнительный отопитель салона, а также бачок стеклоомывателя увеличенного объема со специальным датчиком уровня жидкости.

В оснащение Toyota Corolla также входит двухзонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления. Система способна определять наличие пассажиров в салоне и автоматически направлять потоки воздуха к ним, улавливать и подавлять несвежие запахи, а также самостоятельно переключаться в режим притока внешнего воздуха на парковке.

Подзарядить смартфон в автомобиле теперь можно при помощи устройства беспроводной зарядки, расположенной снизу приборной панели.

Двигатель и трансмиссия

Новый седан Toyota Corolla оснащается зарекомендовавшим себя бензиновым двигателем Dual VVT-I объемом 1,6 литра, с электронной системой управления двойной системой изменения фаз газораспределения. Эта система позволяет получить больше мощности и крутящего момента на высоких оборотах при низком уровне расхода топлива. Мощность двигателя составляет 122 л.с., максимальное значение крутящего момента – 153 Нм.

Двигатель может быть укомплектован шестиступенчатой механической коробкой передач или бесступенчатой трансмиссией Multidrive. Она имеет более широкий

диапазон передаточных чисел, позволяя автомобилю двигаться на более низких оборотах, что дополнительно экономит топливо. Высокоэффективный масляный насос трансмиссии и механизм частичной блокировки гидротрансформатора обеспечивают бесшумную работу агрегата, эффективный разгон и замедление.

Стремительный и уверенный дизайн, большое количество уникальных для класса опций, высокий уровень качества исполнения материалов и преимущества новой высокотехнологичной платформы, обеспечивающей азартную динамику и управляемость – все это делает новый седан Toyota Corolla лучшим предложением в своём классе.