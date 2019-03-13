50 млрд рублей потеряли российские нефтяные компании из-за заморозки цен на топливо

50 млрд рублей потеряли российские нефтяные компании из-за заморозки цен на топливо
Март 13 08:04 2019

Потери нефтяников от продажи топлива в России с начала года составили 50 млрд

Российские нефтяные компании с начала года потеряли 50 млрд руб. Такое мнение высказал Вагит Алекперов, выступивший перед журналистами в кулуарах конференции в Хьюстоне

По оценке главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита ​Алекперова убытки российской нефтяной отрасли от заморозки цен на топливо составили с начала этого года 35 млрд руб., а еще 15 млрд руб. нефтяные компании недосчитались из-за наличия демпфирующего механизма, сообщает ТАСС.

Бензовоз

Глава ЛУКОЙЛа подчеркнул, что демпфер не должен быть отрицательным.

«Это необъективно. Мы считаем и надеемся, что это будет поправлено. Но консенсуса нет пока, идут переговоры между Минэнерго и Минфином», — отметил он.

Представитель вице-премьера Козака отказался комментировать заявление Алекперова.

Демпфирующая надбавка была создана на фоне скачка цен на топливо. Она предполагает, что, если цены на нефть на мировых рынках растут, а на внутреннем рынке образуется дисконт к экспортной цене топлива, государство доплачивает нефтяникам из бюджета, который получит дополнительные нефтегазовые доходы.

Однако в январе все получилось наоборот. Получилось, что расчетные цены правительства оказались выше экспортного нэтбека и реальной цены продажи топлива на бирже, а потому нефтяникам пришлось доплатить в бюджет 3,6 тыс. руб. за каждую тонну.

С критикой демпфера выступал и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, сейчас выгоднее производить прямогонный бензин и поставлять его на экспорт, чем выпускать товарный бензин.

«Мы этого не делаем, но сигналы эти нужно учитывать», — сказал он.

Заменить демпфер плавающим акцизом в прошлом году предлагали нефтяники, за это предложение выступала и ФАС. Однако в конце января Козак заявил, что возвращаться к теме плавающих акцизов на топливо нецелесообразно.

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