50 млрд рублей потеряли российские нефтяные компании из-за заморозки цен на топливо

Российские нефтяные компании с начала года потеряли 50 млрд руб. Такое мнение высказал Вагит Алекперов, выступивший перед журналистами в кулуарах конференции в Хьюстоне
По оценке главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова убытки российской нефтяной отрасли от заморозки цен на топливо составили с начала этого года 35 млрд руб., а еще 15 млрд руб. нефтяные компании недосчитались из-за наличия демпфирующего механизма, сообщает ТАСС.
Глава ЛУКОЙЛа подчеркнул, что демпфер не должен быть отрицательным.
«Это необъективно. Мы считаем и надеемся, что это будет поправлено. Но консенсуса нет пока, идут переговоры между Минэнерго и Минфином», — отметил он.
Представитель вице-премьера Козака отказался комментировать заявление Алекперова.
Демпфирующая надбавка была создана на фоне скачка цен на топливо. Она предполагает, что, если цены на нефть на мировых рынках растут, а на внутреннем рынке образуется дисконт к экспортной цене топлива, государство доплачивает нефтяникам из бюджета, который получит дополнительные нефтегазовые доходы.
Однако в январе все получилось наоборот. Получилось, что расчетные цены правительства оказались выше экспортного нэтбека и реальной цены продажи топлива на бирже, а потому нефтяникам пришлось доплатить в бюджет 3,6 тыс. руб. за каждую тонну.
С критикой демпфера выступал и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, сейчас выгоднее производить прямогонный бензин и поставлять его на экспорт, чем выпускать товарный бензин.
«Мы этого не делаем, но сигналы эти нужно учитывать», — сказал он.
Заменить демпфер плавающим акцизом в прошлом году предлагали нефтяники, за это предложение выступала и ФАС. Однако в конце января Козак заявил, что возвращаться к теме плавающих акцизов на топливо нецелесообразно.
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