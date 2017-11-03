Самодельный знак «Шипы»
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Самодельный знак «Шипы»
Ноябрь 03 14:00 2017

В ГИБДД объяснили, можно ли вместо наклейки на стекло самостоятельно рисовать знак «Шипы»

В Госавтоинспекции в ответ на запрос «Газеты.Ru» дополнительно разъяснили вступившие в апреле 2017-го года правила, согласно которым, при использовании зимней резины необходимо размещать на задней части транспортного средства знак «Шипы».

«Назначение этого знака заключается в информировании водителей, которые едут сзади, что на данном автомобиле установлены шипованные шины, — заявили «Газете.Ru» в Госавтоинспекции. — Если инспектором ГИБДД в процессе надзора за дорожным движением будет остановлен водитель, на машине которого установлены шипованные шины и при этом на заднем стекле будет отсутствовать знак «Шипы», он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП России. За данное правонарушение в отношении водителя может быть вынесено предупреждение или административный штраф в размере пятисот рублей».

Требования к опознавательному знаку «Шипы» установлены в п.8 приложения № 3 к ПДД России: опознавательный знак «Шипы» должен быть исполнен в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны).

«Если у автовладельца есть желание лично изготовить этот опознавательный знак, он может это сделать с учетом соблюдения этих параметров», — отметили в ведомстве.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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