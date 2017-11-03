Новый Hyundai Kona представят в Гуанчжоу
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Новый Hyundai Kona представят в Гуанчжоу
Ноябрь 03 10:00 2017

В Гуанчжоу дебютирует новая версия Hyundai Kona.

Hyundai планирует представить на автовыставке в Гуанчжоу, которая начнет свою работу 17 ноября, новый Kona, который предназначен для рынка Китая.

Hyundai Kona

Hyundai Kona укомплектован 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 118 л.с., турбомотором объемом 1,6 литра, который выдает 177 л.с. или двухлитровым 149-сильным атмосферным агрегатом.

Hyundai Kona

Автомобиль оснащен 7-ступенчатая АКПП с двумя сцеплениями. Система привода будет предлагаться как полная, так и передняя.

Hyundai Kona

Компактный кроссовер будет оснащаться семью подушками безопасности, системой стабилизации, мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем, беспроводной зарядкой смартфонов и многим другим.

В будущем году Hyundai Kona наградят полностью электрической установкой.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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