Новый Hyundai Kona представят в Гуанчжоу 28

В Гуанчжоу дебютирует новая версия Hyundai Kona.

Hyundai планирует представить на автовыставке в Гуанчжоу, которая начнет свою работу 17 ноября, новый Kona, который предназначен для рынка Китая.

Hyundai Kona укомплектован 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 118 л.с., турбомотором объемом 1,6 литра, который выдает 177 л.с. или двухлитровым 149-сильным атмосферным агрегатом.

Автомобиль оснащен 7-ступенчатая АКПП с двумя сцеплениями. Система привода будет предлагаться как полная, так и передняя.

Компактный кроссовер будет оснащаться семью подушками безопасности, системой стабилизации, мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем, беспроводной зарядкой смартфонов и многим другим.

В будущем году Hyundai Kona наградят полностью электрической установкой.

Источник