Hyundai Motor Company сообщает об инвестировании в IONITY

Hyundai присоединяется к проекту IONITY в сотрудничестве с его партнерами-учредителями BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group с Porsche AG

Инвестиции позволят владельцам электромобилей значительно сократить время зарядки своих ТС путем увеличения мощности зарядных станций до 350 кВт

Приверженность принципам электрификации европейского транспортного сектора опирается на международное сотрудничество в автомобильной промышленности

Hyundai Motor Company сообщает о своем инвестировании в IONITY – совместное предприятие мировых автопроизводителей

В соответствии с соглашением, подписанным в сентябре, Hyundai будет играть ключевую роль в дальнейшем расширении доступности станций зарядки электромобилей. Решение о присоединении к этой сети дает дополнительные преимущества европейским клиентам Hyundai. Начиная с 2021 года электромобили Hyundai будут оснащаться системами зарядки напряжением 800 вольт, что даст возможность использования максимальной мощности зарядки IONITY в 350 киловатт. Высокопроизводительные устройства IONITY с цифровыми терминалами оплаты позволят сократить время зарядки и облегчат поездки на большие расстояния.

IONITY – это совместное предприятие, созданное в 2017 году компаниями BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group с Porsche AG. В настоящее время в Европе работает около 140 зарядных станций и 50 на стадии строительства. Технология IONITY характеризуется зарядной мощностью до 350 киловатт. Универсальность стандартной зарядной системы Combined Charging System обеспечивает максимально широкую совместимость с различными электромобилями.

К 2020 году IONITY расширит свою сеть до 400 станций быстрой зарядки. Плотность сети составит в среднем одну станцию на каждые 120 километров основных европейских автомагистралей. Распространенность станций сети по территории Европы и отсутствие привязанности к конкретному бренду значительно улучшат имидж и доступность электромобилей как для владельцев, так и для потенциальных покупателей.

«Наше участие в этом совместном предприятии подтверждает приверженность Hyundai Motor Group к электромобильности будущего, – сказал Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава департамента продукта компании Hyundai Motor Group. – Я уверен, что наша работа с IONITY откроет новую эру мощных технологий, когда зарядка электромобиля для наших клиентов будет проще и легче, чем заправка топливом».

Благодаря обширным исследованиям и разработкам, а также активным партнерским отношениям с лидерами отрасли Hyundai Motor Group постоянно укрепляет свои ведущие позиции в области электромобилей и альтернативных двигателей. В мае Группа объявила о партнерстве с хорватской компанией Rimac Automobili в сфере разработки высокопроизводительных электромобилей.

Инвестиции в IONITY подчеркивают желание Группы стать ведущим игроком в сфере снижения объема выбросов углекислого газа, что включает вывод на рынок 44 экологически чистых модели к 2025 году. Благодаря этому партнерству Группа сможет обеспечить клиентам инновационное окружение за счет расширения возможностей электромобильности.

IONITY рада приветствовать нового участника. Доля Группы в IONITY будет равна доле учредителей – компаний BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Porsche AG.