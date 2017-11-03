Скорая Камчатка – дело закрыто 19

На Камчатке закрыто скандальное уголовное дело о смерти пациента, к которому автохам не пустил скорую помощь

Инцидент, прогремевший на всю Россию, произошел вечером 10 января. В одной из квартир дома 30 по проспекту Циолковского в Петропавловске находились 21-летний Григорий Ахара, его двоюродный брат и их общий знакомый. Внезапно 21-летнему парню стало плохо, он перестал подавать признаки жизни. Его брат вызвал скорую медицинскую помощь.

Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть молодого человека. Врачи тогда заявили, что своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду машины «неотложки».

Как сообщается , в ходе расследования уголовного дела следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего: произведены осмотры мест происшествий, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В качестве свидетелей допрошены более 40 человек, в том числе медперсонал скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля, препятствовавшие проезду «скорой», жильцы близлежащего дома, проведены судебно-медицинские экспертизы.

«Следствием установлено, что после получения вызова бригада скорой медицинской помощи в составе врача и фельдшера на автомашине скорой медицинской помощи под управлением водителя выехали по вызову к дому 30 по проспекту Циолковского. Около одного из подъездов дома проезд автомобиля скорой медицинской помощи блокирован водителем легковой автомашины, которая двигалась также вдоль дома во встречном направлении, и право приоритетного проезда автомобилю скорой медицинской помощи не предоставила, хотя возможность уступить дорогу имела. Водитель скорой медицинской помощи, находясь в специализированном автомобиле, с включенной звуковой и световой сиреной, по громкоговорителю требовал уступить проезд. Однако пассажир легкового автомобиля вышел из автомашины, встал перед автомашиной скорой медицинской помощи и вступил в конфликт с водителем указанной автомашины, который длился в течение 5 минут. По прибытию медиков по месту вызова констатирована смерть 21-летнего парня, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова. — Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 21-летнего парня наступила в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа, наиболее вероятно являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой, даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи».

Как говорят в СКР, врач, фельдшер и водитель оперативной службы скорой медицинской помощи при возникновении дорожного инцидента и конфликтной ситуации с водителем и пассажиром легкового автомобиля действовали в соответствии с должностными инструкциями. Агрессивное поведение пассажира автомобиля давало основания полагать, что он может причинить вред здоровью работникам бригады скорой помощи. Данное обстоятельство препятствовало медицинским работникам покинуть автомобиль и проследовать к пациенту пешком.

«Однако действия водителя и пассажира легкового автомобиля, выразившиеся в не предоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, а также в создании помех в движении данному транспортному средству не были направлены на лишение жизни 21-летнего парня. Смерть последнего наступила в результате собственных действий, связанных с вдыханием бытового газа», — сообщила Елена Матафонова.

Принимая во внимание указанные факты, следствием принято решение о прекращении уголовного дела в отношении бригады скорой медицинской помощи, а также водителя и пассажира легковой автомашины, в связи с отсутствием состава преступления.

Трагедия на Камчатке вызвала небывалый резонанс не только в обществе, но и в высших эшелонах власти страны. Петиция на платформе change.org с требованием наказать водителя машины, отказавшуюся пропускать «скорую», собрала более 43 тысяч подписей. Камчатцы в социальных сетях устроили настоящую травлю супружеской четы, которая не пропустила «скорую».

Были раскрыты их имена, место работы, адрес проживания и т.д. На скандальную ситуацию отреагировали в Госдуме и в Кремле, все федеральные телеканалы посвятили этой истории сюжеты в своих итоговых программах. В одной из программ министр здравоохранения России Вероника Скворцова, работавшая в свое время на «скорой помощи», сказала, что человеческие амбиции в этой ситуации и с одной, и с другой стороны оказались выше интересов конкретного больного:

«В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснить отношения, а врачи в соседний подъезд пешком доходят и смотрят больного».

Родственники погибшего на следующий день после похорон улетели в Москву для участия в ряде ток-шоу.

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