Первый электронный ПТС 29

В РФ Renault оформила первый электронный ПТС на автомобиль

Представители подразделения Renault Россия запустили проект совместно с компанией «Электронный паспорт». Данная структура является администратором системы электронных документов на автомобили. Новшество было реализовано при поддержке сотрудников ГК «Рольф», ЭПТС был оформлен в тестовом режиме.

Электронный паспорт оформлен на базе дилерского предприятия «Renault Рольф Центр» в системе электронных паспортов автомобилей. Первой машиной, официально получившей тестовый ЭПТС, стал оранжевый с черной крышей полноприводный кроссовер Renault Kaptur. Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 2,0 л, сопряженный с автоматической коробкой переключения передач.

Представитель Renault Россия сообщил, что в ходе реализации машины в электронную систему были внесены данные о новом собственнике. После того, как информация об автомобиле стала доступно дилеру, в компьютерную базу внесли необходимые сведения.

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