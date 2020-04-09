Руководство Группы Мишлен сокращает размер своего оклада

\u041a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043e\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u043e \u043e\u0442\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u041c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\r\n\u0412 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0448\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0441 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044b. \u0412 \u0437\u043d\u0430\u043a \u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u0430\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u044b, \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u041d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b.\r\n\r\n\u0422\u0430\u043a, \u0424\u043b\u043e\u0440\u0430\u043d \u041c\u0435\u043d\u0435\u0433\u043e \u0438 \u0418\u0432 \u0428\u0430\u043f\u043e, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u044b \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u041c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d, \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044c \u0438 \u043c\u0430\u0439 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430 25%.\r\n\r\n\u0412 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c, \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430 10%.\r\n\r\n\u042d\u0442\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430, \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c COVID-19.\r\n\r\n\u041d\u0430 \u0435\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043d\u0430 23 \u0438\u044e\u043d\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435, \u0424\u043b\u043e\u0440\u0430\u043d \u041c\u0435\u043d\u0435\u0433\u043e \u0438 \u0418\u0432 \u0428\u0430\u043f\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043e\u0442 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u0432\u043e\u0437\u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0437\u0430 2019 \u0433\u043e\u0434, \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443.\r\n\r\n\u041d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u041d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u041c\u0438\u0448\u0435\u043b\u044c \u0420\u043e\u043b\u044c\u0435 \u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043a \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435 \u0438 \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 25% \u043e\u0442 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u0444\u043e\u043d\u0434\u044b \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d, \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0443 \u0441 COVID-19.