Руководство Группы Мишлен сокращает размер своего оклада

Руководство Группы Мишлен сокращает размер своего оклада
09 апреля 13:11 2020

Кризис в области здравоохранения заметно отразился на деятельности Группы Мишлен

В результате некоторые сотрудники перешели на режим неполного рабочего времени с сокращением заработной платы. В знак солидарности управляющие партнеры, члены Исполнительного комитета, а также председатель и независимые члены Наблюдательного совета сокращают свои оклады.

Так, Флоран Менего и Ив Шапо, управляющие партнеры Группы Мишлен, приняли решение о сокращении своих окладов за апрель и май 2020 года приблизительно на 25%.

В свою очередь, члены Исполнительного комитета Группы приняли решение о сокращении своих окладов за аналогичный период приблизительно на 10%.

Это сокращение будет применяться до тех пор, пока сотрудники Группы будут работать в режиме неполного рабочего времени из-за кризиса, вызванного распространением COVID-19.

На ежегодном собрании акционеров, запланированном на 23 июня 2020 года в закрытом режиме, Флоран Менего и Ив Шапо также вынесут на голосование свой отказ от части переменной суммы вознаграждений за 2019 год, выплачиваемой в 2020 году.

Наконец, председатель Наблюдательного совета Мишель Ролье и независимые члены Совета присоединяются к этой инициативе и жертвуют 25% от суммы своих вознаграждений за участие в Совете в 2020 году в фонды стран, ведущих борьбу с COVID-19.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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