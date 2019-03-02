Новый Lexus UX уже в продаже на территории РФ

Все официальные дилеры Лексус на территории РФ начинают продажи абсолютно нового инновационного компактного городского кроссовера Lexus UX. Новая модель стала первым в истории бренда Lexus компактным премиальным кроссовером, который сочетает в себе инновации, роскошь и безопасность, присущие бренду Lexus, а также новые смелые элементы дизайна и сверхэффективные силовые установки.
На российском рынке новый Lexus UX доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h по цене от 2 316 000 до 3 736 000 рублей в зависимости от версии и комплектации. Также клиентам предлагается версия F SPORT, которая доступна как для модели Lexus UX 200, так и для модели Lexus UX 250h.
Модель Lexus UX 200 оснащается бензиновым четырехцилиндровым рядным двигателем рабочим объемом 1987 куб. см с высокой скоростью рабочего такта. Мощность этого двигателя составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 202 Нм. Мотор работает в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, которая совмещает в себе бесперебойную работу и экономию топлива с великолепной обратной связью. Модель Lexus UX 250h оборудована новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1987 куб. см., электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E- Four. Благодаря совокупной мощности силовой установки 178 л.с. модель Lexus UX 250h отличается великолепной динамикой, высокой топливной эффективностью и быстрой реакцией на действия водителя.
Палитра цветов кузова нового компактного кроссовера Lexus UX насчитывает 13 наименований, два из которых – «белый металлик F SPORT» и «синий металлик F SPORT» – предлагаются эксклюзивно для версий F SPORT. Обивка сидений нового Lexus UX может быть выполнена из ткани, кожи или быть комбинированной (для версии F SPORT).
В России новый Lexus UX 200 доступен в четырех комплектациях – #live, #enjoy, #discover и #FSport. Инновационный гибридный Lexus UX 250h доступен в трех комплектациях – #enjoy, #feel и #FSport.
Безопасность клиентов по традиции является одной из важнейших ценностей для бренда Lexus. Все версии нового Lexus UX оснащаются 8 подушками безопасности – двумя фронтальными, двумя передними коленными, передними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона. Помимо этого, кроссовер комплектуется иммобилайзером, сигнализацией и системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, уже в базовой комплектации новый Lexus UX оснащается системой курсовой устойчивости (VSC), антиблокировочной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD) и усилителем экстренного торможения (BAS). Также на автомобиле имеется система помощи при подъеме по склону (HAC) и функция автоматической активации стояночного тормоза.
Среди современных высокотехнологических опций – трехлинзовые светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, передние сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях, премиальная аудио-система Mark Levinson с 13 динамиками, мультимедийная и навигационная система с экраном диагональю 10,3 дюйма, проекционный дисплей, адаптивная регулируемая подвеска (AVS) и другое оборудование.
Также покупателям Lexus UX 250h будет доступен новейший комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System + 2, в который входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система помощи при смене полосы движения, система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны “ослепления” встречного автомобиля (AHS), а также система мониторинга слепых зон (BSM). Этот пакет технологий активной безопасности дает новые возможности и расширяет набор сценариев управления, в которых системы безопасности способны обеспечить более высокую степень защиты водителя и пассажиров.
Отдельно в списке комплектаций стоят версии Lexus UX 200 #FSport и UX 250h #FSport, сохраняющие все достоинства и роскошь инновационного компактного кроссовера, но одновременно максимально ориентированные на удовольствие от вождения, динамики и захватывающего управления. Версии F SPORT отличаются эксклюзивными дизайнерскими решениями, подчеркивающими низкие и широкие формы премиального кроссовера.
Помимо этого, UX F SPORT может оснащаться нестандартной версией высокочувствительной адаптивной регулируемой подвески (AVS), которая впервые была установлена на флагманах марки – купе Lexus LC и седане LS.Система увеличивает демпфирующее усилие для сокращения крена до минимума на поворотах или при смене полосы и уменьшает демпфирующее усилие во время движения по прямой для сохранения ходовых качеств. Подвеска F SPORT оснащается специальными пружинами и стабилизаторами, а также задним демпфером вибрации кузова для улучшения ходовых характеристик. Также комфорт и удобство Lexus UX F SPORT можно дополнительно повысить за счет системы активного контроля звука (ASC), которая выдает звуковой эффект переключения передачи, как в автоматической КП.
Для спокойствия и уверенности клиентов все кроссоверы Lexus UX, представленные на российском рынке, оснащаются инновационным комплексом мер для защиты от угона. В состав мер входят: уникальный противоугонный идентификатор, расширенный перечень деталей, маркированных VIN-номером, усовершенствованные противоугонные системы и специальный информационный портал. Противоугонный идентификатор L-Mark представляет собой точку диаметром 1 мм, на которой отпечатан уникальный номер PIN. 10 тысяч таких точек наносятся на различные зоны и детали автомобиля и имеют специальную сертификацию производителя с контрольными образцами. PIN может быть прочтен через увеличительное стекло и проверен на совместимость с VIN-номером на информационном портале Lexus: https://www.lexus.ru/security/.
Специально для своих клиентов Lexus приготовил уникальное предложение. Каждый покупатель инновационного Lexus UX в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки нового компактного кроссовера независимо от комплектации и версии уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца.
C 2014 года www.amsrus.ru