Новый Lexus UX уже в продаже на территории РФ

LEXUS начинает продажи нового городского кроссовера Lexus UX

Все официальные дилеры Лексус на территории РФ начинают продажи абсолютно нового инновационного компактного городского кроссовера Lexus UX. Новая модель стала первым в истории бренда Lexus компактным премиальным кроссовером, который сочетает в себе инновации, роскошь и безопасность, присущие бренду Lexus, а также новые смелые элементы дизайна и сверхэффективные силовые установки.

На российском рынке новый Lexus UX доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h по цене от 2 316 000 до 3 736 000 рублей в зависимости от версии и комплектации. Также клиентам предлагается версия F SPORT, которая доступна как для модели Lexus UX 200, так и для модели Lexus UX 250h.

Модель Lexus UX 200 оснащается бензиновым четырехцилиндровым рядным двигателем рабочим объемом 1987 куб. см с высокой скоростью рабочего такта. Мощность этого двигателя составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 202 Нм. Мотор работает в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, которая совмещает в себе бесперебойную работу и экономию топлива с великолепной обратной связью. Модель Lexus UX 250h оборудована новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1987 куб. см., электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E- Four. Благодаря совокупной мощности силовой установки 178 л.с. модель Lexus UX 250h отличается великолепной динамикой, высокой топливной эффективностью и быстрой реакцией на действия водителя.

Палитра цветов кузова нового компактного кроссовера Lexus UX насчитывает 13 наименований, два из которых – «белый металлик F SPORT» и «синий металлик F SPORT» – предлагаются эксклюзивно для версий F SPORT. Обивка сидений нового Lexus UX может быть выполнена из ткани, кожи или быть комбинированной (для версии F SPORT).

В России новый Lexus UX 200 доступен в четырех комплектациях – #live, #enjoy, #discover и #FSport. Инновационный гибридный Lexus UX 250h доступен в трех комплектациях – #enjoy, #feel и #FSport.

Безопасность клиентов по традиции является одной из важнейших ценностей для бренда Lexus. Все версии нового Lexus UX оснащаются 8 подушками безопасности – двумя фронтальными, двумя передними коленными, передними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона. Помимо этого, кроссовер комплектуется иммобилайзером, сигнализацией и системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, уже в базовой комплектации новый Lexus UX оснащается системой курсовой устойчивости (VSC), антиблокировочной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD) и усилителем экстренного торможения (BAS). Также на автомобиле имеется система помощи при подъеме по склону (HAC) и функция автоматической активации стояночного тормоза.

Среди современных высокотехнологических опций – трехлинзовые светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, передние сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях, премиальная аудио-система Mark Levinson с 13 динамиками, мультимедийная и навигационная система с экраном диагональю 10,3 дюйма, проекционный дисплей, адаптивная регулируемая подвеска (AVS) и другое оборудование.

Также покупателям Lexus UX 250h будет доступен новейший комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System + 2, в который входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система помощи при смене полосы движения, система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны “ослепления” встречного автомобиля (AHS), а также система мониторинга слепых зон (BSM). Этот пакет технологий активной безопасности дает новые возможности и расширяет набор сценариев управления, в которых системы безопасности способны обеспечить более высокую степень защиты водителя и пассажиров.

Отдельно в списке комплектаций стоят версии Lexus UX 200 #FSport и UX 250h #FSport, сохраняющие все достоинства и роскошь инновационного компактного кроссовера, но одновременно максимально ориентированные на удовольствие от вождения, динамики и захватывающего управления. Версии F SPORT отличаются эксклюзивными дизайнерскими решениями, подчеркивающими низкие и широкие формы премиального кроссовера.

Помимо этого, UX F SPORT может оснащаться нестандартной версией высокочувствительной адаптивной регулируемой подвески (AVS), которая впервые была установлена на флагманах марки – купе Lexus LC и седане LS.Система увеличивает демпфирующее усилие для сокращения крена до минимума на поворотах или при смене полосы и уменьшает демпфирующее усилие во время движения по прямой для сохранения ходовых качеств. Подвеска F SPORT оснащается специальными пружинами и стабилизаторами, а также задним демпфером вибрации кузова для улучшения ходовых характеристик. Также комфорт и удобство Lexus UX F SPORT можно дополнительно повысить за счет системы активного контроля звука (ASC), которая выдает звуковой эффект переключения передачи, как в автоматической КП.

Для спокойствия и уверенности клиентов все кроссоверы Lexus UX, представленные на российском рынке, оснащаются инновационным комплексом мер для защиты от угона. В состав мер входят: уникальный противоугонный идентификатор, расширенный перечень деталей, маркированных VIN-номером, усовершенствованные противоугонные системы и специальный информационный портал. Противоугонный идентификатор L-Mark представляет собой точку диаметром 1 мм, на которой отпечатан уникальный номер PIN. 10 тысяч таких точек наносятся на различные зоны и детали автомобиля и имеют специальную сертификацию производителя с контрольными образцами. PIN может быть прочтен через увеличительное стекло и проверен на совместимость с VIN-номером на информационном портале Lexus: https://www.lexus.ru/security/.

Специально для своих клиентов Lexus приготовил уникальное предложение. Каждый покупатель инновационного Lexus UX в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки нового компактного кроссовера независимо от комплектации и версии уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца.