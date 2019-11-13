Женщина, сбившая насмерть «пьяного» мальчика в Балашихе, вышла на свободу

Женщина, сбившая насмерть «пьяного» мальчика в Балашихе, вышла на свободу
Ноябрь 13 08:11 2019

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах

Эту информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок. Там рассказали, что Алисова покинула исправительное учреждение 11 ноября по окончании срока.

В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

По данным РИА Новости, дело получило резонанс после того, как выяснилось, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, “соответствующей сильной степени опьянения”, — 2,7 промилле.

Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.

В результате Алисову приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении. Она дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но оба раза их отклонили.Алисова

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AMSRUS
AMSRUS

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6 комментариев

  1. Natalya Dikareva
    Ноябрь 13, 08:30 #1 Natalya Dikareva

    Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Сколько еще эта мадам способна угрохать человеческих жизней.

  2. Андрей Александров
    Ноябрь 13, 08:41 #2 Андрей Александров

    ну вышлв и вышла. среагировать на неожиданно выскакивающее препятствие всегда сложно

    • Natalya Dikareva
      Ноябрь 13, 09:11 Natalya Dikareva

      Андрей Александров, о как, для Вас человеческая жизнь, это препятствие? Интересно, попади вы в такую ситуацию, как семья Шипко, по другому наверное запели.

  3. Petr Polikarpov
    Ноябрь 13, 09:07 #3 Petr Polikarpov

    Очень жаль родителей мальчика.

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