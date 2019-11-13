Женщина, сбившая насмерть «пьяного» мальчика в Балашихе, вышла на свободу

Эту информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок. Там рассказали, что Алисова покинула исправительное учреждение 11 ноября по окончании срока.
В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.
По данным РИА Новости, дело получило резонанс после того, как выяснилось, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, “соответствующей сильной степени опьянения”, — 2,7 промилле.
Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.
В результате Алисову приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении. Она дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но оба раза их отклонили.
C 2014 года www.amsrus.ru
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Сколько еще эта мадам способна угрохать человеческих жизней.
Natalya Dikareva Если есть деньги,то не одна еще будет смерть на ней
Александр Шляхов, это я и имела ввиду.
ну вышлв и вышла. среагировать на неожиданно выскакивающее препятствие всегда сложно
Андрей Александров, о как, для Вас человеческая жизнь, это препятствие? Интересно, попади вы в такую ситуацию, как семья Шипко, по другому наверное запели.
Очень жаль родителей мальчика.
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