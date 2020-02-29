Chery объявляет о гарантийных условиях на кроссовер Tiggo 8

CHERY объявляет о гарантийных условиях на кроссовер CHERY TIGGO 8. Производитель несёт гарантийные обязательства в течение 5 лет или 150 000 км пробега автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее. Данные периоды также распространяются на кузов и лакокрасочное покрытие

В дополнение к обычному процессу производства и подготовки кузовов, в рамках программы по повышению качества, в кроссовере CHERY TIGGO 8 применяются детали из оцинкованной стали.

В местах, подверженных повышенному износу, для дополнительной защиты от коррозии кузова и лакокрасочного покрытия устанавливаются детали из пластика и композитных материалов. В кроссовере TIGGO 8 из пластиковых деталей состоят передний и задний бамперы, облицовки бортов, крыша и зеркала. Использование пластиковых деталей в автомобиле также обусловлено высокими мировыми стандартами безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

Безопасность кроссовера CHERY TIGGO 8 подтверждена независимыми краш-тестами C-NCAP, по итогам которого автомобиль показал наивысший результат — 5 звёзд. Тесты C-NCAP проводятся китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC) с 2006 года. За это время методика тестирования вобрала в себя все лучшее из европейских и американских независимых испытаний безопасности автомобилей и постоянно совершенствовалась. В настоящее время уровень тестов C-NCAP максимально приближен к Euro-NCAP.

CHERY TIGGO 8 кроме различных тестов на безопасность прошёл также сложные технические и ресурсные испытания, направленные на проверку надежности всех узлов автомобиля и эффективности работы его систем.

В NVH-лаборатории (noise, vibration, harshness) в процессах работы над снижением шумов и вибраций в автомобилях Chery задействованы более 100 инженеров. Они исследуют шумовые характеристики более чем 3000 деталей автомобиля. Основная задача – не просто снизить общие шумовые показатели, а создать акустический комфорт для водителя и пассажиров.

В MС-лаборатории (meisterbock & cubing) собранные кузова автомобилей проходят тесты на геометрию. На специальном измерительный стенде — стапеле —. проверяют каркас кузова по 120 точкам. Особое внимание специалисты уделяют швам и зазорам, по которым происходит контроль точности конструкции кузова и подгонки навесных элементов.

Шасси и жесткость кузова испытывают в KC-лаборатории (kinematics & compliance) на современном многофункциональном четырёхстоечном стенде. Гидравлические стойки имитируют езду автомобиля по различным дорожным покрытиям. В арсенале стенда Chery около двух десятков всевозможных режимов, что в четыре раза больше, чем требуется в настоящее время по промышленным стандартам. Такой тест позволяет CHERY быть уверенным, что автомобили компании могут эксплуатироваться в различных регионах, странах и в разных дорожных условиях.