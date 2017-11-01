Q60 Red Alpha 13

INFINITI и AMS Performance представляют тюнинг-проект Q60 Red Alpha

В рамках самой известной в мире специализированной выставки автомобильного тюнинга SEMA, проходящей с 31 октября по 3 ноября 2017 года в Лас-Вегасе, североамериканский филиал INFINITI и фирма AMS Performance представляют совместный проект «Red Alpha».

«Соединив лучшие качества премиальных моделей INFINITI с опытом AMS Performance в разработке и доводке турбомоторов, мы совместными усилиями создали проект «Red Alpha» — мощную кастомизированную версию INFINITI Q60 RED SPORT 400, автомобиль который поможет пилоту раскрыть весь свой потенциал!» — отметил Мартин Мьюжел (Martin Musial) президент AMS Performance.

Проект INFINITI Q60 Red Alpha представляет собой уникальное высокопрофессиональное исполнение популярного спорткупе, которое в скором времени будет доступно всем желающим. Благодаря специально разработанным специалистами AMS Performance компонентам мощность автомобиля удалось повысить на 19%, а максимальный крутящий момент на 29%.

«INFINITI может похвастать длительной историей успешных взаимоотношений с представителями индустрии автомобильного тюнинга особенно в том, что касается доводки наших спортивных седанов и купе, — подчеркнул Боб Уэлби (Bob Welby), Директор по маркетингу INFINITI. – Наш новый Q60 и сам по себе обеспечивает великолепные динамические характеристики, но также служит отличной платформой для дальнейшей кастомизации, соответствующей запросам индивидуальных клиентов».

Спецкомпоненты разработанные фирмой AMS Performance для проекта INFINITI Q60 Red Alpha включают высокопроизводительный интеркулер, доработанную систему впуска с воздушным фильтром нулевого сопротивления, спортивную выхлопную систему, оптимизированный блок управления двигателем, доработанные теплообменник и систему охлаждения турбины.

Тюнинг-шоу SEMA-2017 прямо сейчас проходит в Las Vegas Convention Center. До 3 ноября включительно посетители смогут ознакомится с проектом INFINITI Q60 Red Alpha в центральном павильоне выставочного центра.

На сегодняшний день в дилерских центрах INFINITI Q60 c 3 литровым мотором в 405 л.с. доступен по специальной цене от 3 030 000 рублей соответственно.