«Тотал Восток» открыл офис в Новосибирске

Следуя глобальной стратегии концерна Total, компания «ТОТАЛ ВОСТОК», поставляющая на российский рынок смазочные материалы и другие нефтепродукты под марками TOTAL и ELF, продолжает последовательное расширение сети в России. Опираясь на свои этические ценности и ставя во главу угла интересы локальных сообществ, «ТОТАЛ ВОСТОК» совместно с Федерацией хоккея России запускает проект по совершенствованию спортивной инфраструктуры в Новосибирске

В январе компания «ТОТАЛ ВОСТОК» объявила об официальном открытии регионального представительства в Новосибирске. Открытие собственного производства в России в 2018 году и стабильный рост продаж послужили предпосылками к расширению зоны присутствия, обеспечивая близость к клиенту и способствуя дальнейшему развитию бизнеса Total в России. Благодаря собственному складу на 1000 палетомест продукции, доставка во все области Сибирского федерального округа будет сокращена в 3 раза минимум.

«Расширение географии присутствия в стремлении быть ближе к клиенту — один из наших приоритетов. Новосибирск, третий по числу жителей город России, играет одну из ключевых ролей в реализации стратегии Total. Это критически важная для развития компании территория как в сегменте легкомоторного транспорта, так и области сотрудничества с транспортными компаниями и индустриальными предприятиями. Присутствие здесь откроет нам новые перспективы в Сибирском регионе, включая возможность снизить сроки доставки продуктов, и послужит своего рода трамплином для дальнейшей экспансии на Дальний Восток», — прокомментировал Паскаль Риго, генеральный директор «ТОТАЛ ВОСТОК».

Инвестиции «ТОТАЛ ВОСТОК» направлены не только на развитие бизнеса, но также будут содействовать повышению уровня жизни в регионе, способствуя его преобразованию и устойчивому процветанию.

В рамках события компания подписала соглашение о намерении продлить сотрудничество с Федерацией хоккея России (ФХР) на ближайшие три года. Документ подписали генеральный директор «ТОТАЛ ВОСТОК» Паскаль Риго и Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством, которое длится уже 3 года, и рады продолжать его и дальше. Наша совместная работа способствует популяризации хоккея в стране и позволяет реализовывать такие социально значимые проекты, как реконструкция и восстановление хоккейных площадок. Уверены, что наша совместная деятельность в этом направлении будет усиливаться», — подчеркнул Владислав Третьяк.

В подтверждение своих намерений «ТОТАЛ ВОСТОК» будет участвовать в реконструкции городской ледовой площадки в Новосибирске. Ледовая площадка, требующая реконструкции, расположена по адресу ул. Саввы Кожевникова, 3а: здесь инструкторы МБУ «Спортивный город» бесплатно проводят занятия по хоккею для детей от 6 до 12 лет. Проект предполагает замену покрытия, бортов, сетки и скамеек. Уже следующей зимой ученики смогут продолжить занятия на улучшенной площадке в комфортных условиях.

«Как социально ответственная компания, “ТОТАЛ ВОСТОК” поддерживает общественные инициативы по развитию спортивной инфраструктуры в России и созданию комфортных условий для занятий физической культурой и спортом», — добавляет Паскаль Риго.

Total имеет богатый опыт сотрудничества со спортивными командами и федерациями в различных дисциплинах по всему миру. Партнерство с ФХР — возможность стать ближе к аудитории российских болельщиков и рассказать о ценностях, заложенных в основу философии Total.