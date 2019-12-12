Автомобили из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» представлены на выставке Bond in Motion

Выставка Bond In Motion в Лондонском музее кино, Ковент-Гарден, представляет собой крупнейшую в мире официальную коллекцию автомобилей Джеймса Бонда и включает такие экспонаты, как:
Постановщик спецэффектов Крис Корбулд (Chris Corbould), постановщик трюков Ли Моррисон (Lee Morrison) и каскадер Марк Хиггинс (Mark Higgins) поделились секретами создания захватывающих трюков в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Крис Корбулд: «Над постановкой сцен с автомобилями работала команда из 20 технических специалистов в сотрудничестве с инженерами из Jaguar Land Rover и Aston Martin. Переговоры с этими компаниями начались еще в октябре 2018 года. Мы обсуждали с Jaguar Land Rover выпуск первых восьми Defender в условиях повышенной секретности, так как дизайн нового внедорожника на тот момент хранился в тайне.Ряд автомобилей Land Rover Defender и Aston Martin DB5 были оснащены каркасами безопасности, баками с взрывобезопасным топливом, системами пожаротушения, гидравлическими ручными тормозами, изоляторами батареи и спортивными сиденьями с пятью точками крепления».
Крис Корбулд: «Над постановкой сцен с автомобилями работала команда из 20 технических специалистов в сотрудничестве с инженерами из Jaguar Land Rover и Aston Martin. Переговоры с этими компаниями начались еще в октябре 2018 года. Мы обсуждали с Jaguar Land Rover выпуск первых восьми Defender в условиях повышенной секретности, так как дизайн нового внедорожника на тот момент хранился в тайне.
Ряд автомобилей Land Rover Defender и Aston Martin DB5 были оснащены каркасами безопасности, баками с взрывобезопасным топливом, системами пожаротушения, гидравлическими ручными тормозами, изоляторами батареи и спортивными сиденьями с пятью точками крепления».
«Не время умирать» – это пятнадцатый фильм Криса Корбулда о Джеймсе Бонде и девятый, в котором он выступает в роли постановщика спецэффектов.
Ли Моррисон: «Как постановщик трюков в фильме «Не время умирать» я отвечаю за команду из 100 профессиональных каскадеров. Это мой пятый фильм о Бонде, и с каждым разом трюки становятся все более рискованными и захватывающими.Все автомобили, которые были задействованы в фильме, показали себя просто блестяще. Мы хотели добиться чего-то выдающегося в условиях бездорожья, и новый Defender отлично справился с этой задачей. Мы снимали автомобиль в самых экстремальных условиях в сценах погони, и его было невозможно остановить. Я действительно горжусь каждым трюком, который мы создали, и с нетерпением жду реакции зрителей, когда фильм выйдет в прокат».Марк Хиггинс: «В фильме я ездил за рулем Aston Martin DB5. Специально для съемок были созданы восемь точных копий этого автомобиля, каждой из которых было невероятно приятно управлять. Съемки в Италии проходили летом на протяжении семи недель. Матера – прекрасный город, который при этом создает непростые условия для автомобильной погони с его узкими мощеными улицами, низким сцеплением на дороге и большим количеством людей вокруг.«Не время умирать» – четвертый фильм о Бонде, в котором я принял участие. Это была впечатляющая работа, и я с нетерпением жду момента, когда смогу увидеть его на большом экране в апреле».
Ли Моррисон: «Как постановщик трюков в фильме «Не время умирать» я отвечаю за команду из 100 профессиональных каскадеров. Это мой пятый фильм о Бонде, и с каждым разом трюки становятся все более рискованными и захватывающими.
Все автомобили, которые были задействованы в фильме, показали себя просто блестяще. Мы хотели добиться чего-то выдающегося в условиях бездорожья, и новый Defender отлично справился с этой задачей. Мы снимали автомобиль в самых экстремальных условиях в сценах погони, и его было невозможно остановить. Я действительно горжусь каждым трюком, который мы создали, и с нетерпением жду реакции зрителей, когда фильм выйдет в прокат».
Марк Хиггинс: «В фильме я ездил за рулем Aston Martin DB5. Специально для съемок были созданы восемь точных копий этого автомобиля, каждой из которых было невероятно приятно управлять. Съемки в Италии проходили летом на протяжении семи недель. Матера – прекрасный город, который при этом создает непростые условия для автомобильной погони с его узкими мощеными улицами, низким сцеплением на дороге и большим количеством людей вокруг.
«Не время умирать» – четвертый фильм о Бонде, в котором я принял участие. Это была впечатляющая работа, и я с нетерпением жду момента, когда смогу увидеть его на большом экране в апреле».
C 2014 года www.amsrus.ru
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