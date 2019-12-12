Автомобили из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» представлены на выставке Bond in Motion

Автомобили из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» представлены на выставке Bond in Motion
Декабрь 12 19:11 2019

Автомобили, задействованные в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), представлены публике в рамках выставки Bond In Motion

Выставка Bond In Motion в Лондонском музее кино, Ковент-Гарден, представляет собой крупнейшую в мире официальную коллекцию автомобилей Джеймса Бонда и включает такие экспонаты, как:

  • Точная копия Aston Martin DB5 Джеймса Бонда со всеми повреждениями и следами от пуль
  • Aston Martin V8 Джеймса Бонда
  • Land Rover Series III Джеймса Бонда
  • Новый Land Rover Defender 110 с повреждениями, сохранившимися в результате погони в Норвегии
  • Мотоцикл Triumph Scrambler 1200 XE
  • Скутер Royal Alloy GT125

Постановщик спецэффектов Крис Корбулд (Chris Corbould), постановщик трюков Ли Моррисон (Lee Morrison) и каскадер Марк Хиггинс (Mark Higgins) поделились секретами создания захватывающих трюков в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Крис Корбулд: «Над постановкой сцен с автомобилями работала команда из 20 технических специалистов в сотрудничестве с инженерами из Jaguar Land Rover и Aston Martin. Переговоры с этими компаниями начались еще в октябре 2018 года. Мы обсуждали с Jaguar Land Rover выпуск первых восьми Defender в условиях повышенной секретности, так как дизайн нового внедорожника на тот момент хранился в тайне.

Ряд автомобилей Land Rover Defender и Aston Martin DB5 были оснащены каркасами безопасности, баками с взрывобезопасным топливом, системами пожаротушения, гидравлическими ручными тормозами, изоляторами батареи и спортивными сиденьями с пятью точками крепления».

«Не время умирать» – это пятнадцатый фильм Криса Корбулда о Джеймсе Бонде и девятый, в котором он выступает в роли постановщика спецэффектов.

Ли Моррисон: «Как постановщик трюков в фильме «Не время умирать» я отвечаю за команду из 100 профессиональных каскадеров. Это мой пятый фильм о Бонде, и с каждым разом трюки становятся все более рискованными и захватывающими.

Все автомобили, которые были задействованы в фильме, показали себя просто блестяще. Мы хотели добиться чего-то выдающегося в условиях бездорожья, и новый Defender отлично справился с этой задачей. Мы снимали автомобиль в самых экстремальных условиях в сценах погони, и его было невозможно остановить. Я действительно горжусь каждым трюком, который мы создали, и с нетерпением жду реакции зрителей, когда фильм выйдет в прокат».

Марк Хиггинс: «В фильме я ездил за рулем Aston Martin DB5. Специально для съемок были созданы восемь точных копий этого автомобиля, каждой из которых было невероятно приятно управлять. Съемки в Италии проходили летом на протяжении семи недель. Матера – прекрасный город, который при этом создает непростые условия для автомобильной погони с его узкими мощеными улицами, низким сцеплением на дороге и большим количеством людей вокруг.

«Не время умирать» – четвертый фильм о Бонде, в котором я принял участие. Это была впечатляющая работа, и я с нетерпением жду момента, когда смогу увидеть его на большом экране в апреле».

Land-Rover-Series-III

На тему:

  Article "tagged" as:
Bond in MotionвыставкаДжеймс Бонд
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании за плагиат Range Rover Evoque

Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании за плагиат Range Rover Evoque

Состоялась мировая премьера Volkswagen T-Cross 0

Renault Eolab будет стоить не дороже Renault Clio

Renault Eolab будет стоить не дороже Renault Clio 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.