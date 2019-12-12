Автомобили из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» представлены на выставке Bond in Motion

Автомобили, задействованные в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), представлены публике в рамках выставки Bond In Motion

Выставка Bond In Motion в Лондонском музее кино, Ковент-Гарден, представляет собой крупнейшую в мире официальную коллекцию автомобилей Джеймса Бонда и включает такие экспонаты, как:

Точная копия Aston Martin DB5 Джеймса Бонда со всеми повреждениями и следами от пуль

Aston Martin V8 Джеймса Бонда

Land Rover Series III Джеймса Бонда

Новый Land Rover Defender 110 с повреждениями, сохранившимися в результате погони в Норвегии

Мотоцикл Triumph Scrambler 1200 XE

Скутер Royal Alloy GT125

Постановщик спецэффектов Крис Корбулд (Chris Corbould), постановщик трюков Ли Моррисон (Lee Morrison) и каскадер Марк Хиггинс (Mark Higgins) поделились секретами создания захватывающих трюков в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Крис Корбулд: «Над постановкой сцен с автомобилями работала команда из 20 технических специалистов в сотрудничестве с инженерами из Jaguar Land Rover и Aston Martin. Переговоры с этими компаниями начались еще в октябре 2018 года. Мы обсуждали с Jaguar Land Rover выпуск первых восьми Defender в условиях повышенной секретности, так как дизайн нового внедорожника на тот момент хранился в тайне. Ряд автомобилей Land Rover Defender и Aston Martin DB5 были оснащены каркасами безопасности, баками с взрывобезопасным топливом, системами пожаротушения, гидравлическими ручными тормозами, изоляторами батареи и спортивными сиденьями с пятью точками крепления».

«Не время умирать» – это пятнадцатый фильм Криса Корбулда о Джеймсе Бонде и девятый, в котором он выступает в роли постановщика спецэффектов.