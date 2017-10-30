RTR представила Ford Mustang 2018 года
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RTR представила Ford Mustang 2018 года
Октябрь 30 15:00 2017

На SEMA-2017 дебютирует 700-сильный Ford Mustang.

На SEMA-2017 в Лас-Вегасе автомобильная общественность увидит творение ателье RTR Vehicles — модернизированное купе Ford Mustang GT. Под капотом автомобиля располагается пятилитровый двигатель V8 Coyote с мощностью 700 л.с.

Ford Mustang GT by RTR Vehicles

В автомобиле будет доступно три различных пакета обновлений, известных как Spec 1, Spec 2 и Spec 3. Указанная мощность в 700 сил предлагается в комплекте Spec 3.

Ford Mustang GT by RTR Vehicles 2018

Как рассказали представители ателье, повысить отдачу стокового мотора удалось за счёт установки нового компрессора, нового интеркуллера, улучшенной топливной системы и спортивной выхлопной системы, а также перепрограммированию электронного блока управления.
Ford Mustang GT by RTR Vehicles

Визуально отличить 700-сильное купе RTR Mustang от обычного автомобиля можно по уникальной ливрее, новым колёсным дискам, новому аэродинамическому «крылу» и дополнительным светодиодным ходовым огням.

Ford Mustang GT by RTR Vehicles 2018

Стоимость модернизированного автомобиля, пока не сообщается.

Приобрести RTR Mustang 2018 модельного года можно через официальных дилеров Ford Motor Company.

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FordMustangRTRSEMA 2017
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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