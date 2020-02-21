ЦОДД предложил отбирать машины у нарушителей © агентство «Москва»

Представители центра предложили ввести систему штрафных баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал ввести систему штрафных баллов, а также конфисковать автомобили у тех, кто нарушает правила дорожного движения.

Заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Егор Чернов заявил, что только такие меры помогут снизить число нарушений на дорогах и повысить дисциплинированность среди водителей. Сейчас, добавил он, есть только штрафы, но они не могут сильно повлиять на статистику — штрафы, по мнению Чернова, должны быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя.

По мнению Чернова, должного эффекта не принесет и повышение штрафов. Как сообщает «Интерфакс», представитель ЦОДД считает единственным рабочим методом борьбы с нарушениями конфискацию автомобиля.

«Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили, сажать нарушителя в места, не столь отдаленные — у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать. Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно», — заявил Чернов.

Однако саму концепцию повышения штрафов Чернов поддержал. Он сказал, что в Москве есть водители, которые осознанно нарушают только потому, что штраф им по карману. Поэтому, добавил замглавы ЦОДД, штраф 250 рублей (с учетом скидки 50 процентов), это смешно, поскольку это меньше стоимости часа парковки в центре города.

В то же время другой участник форума, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, заявил, что в ухудшении статистики нарушений ПДД виноваты камеры. По его словам, в 2018 году 93 процента камер были установлены не по ГОСТу.

Канаев добавил, что люди, которые занимаются организацией дорожного движения и нарушают при этом закон, должны нести больше ответственности. Сейчас же в России растет число нарушений из-за огромного числа камер и отсутствия разметки на некоторых участках дороги.

По данным Motor