Компания Goodyear обновила линейку зимних шин UltraGrip

Компания Goodyear обновила отмеченную многочисленными наградами линейку зимних шин UltraGrip.

Новая линейка включает в себя модели UltraGrip Performance+, UltraGrip 9+ и UltraGrip Cargo для спортивных автомобилей, компактных городских автомобилей и коммерческого транспорта, обладающие превосходным сочетанием ключевых для зимней эксплуатации характеристик.

Характеристики шин Goodyear UltraGrip Performance+ при движении по мокрому и сухому покрытию улучшены благодаря двум ключевым технологиям. Технология Traction Protect основана на применении нового сорта каучука, благодаря которому шины меньше деформируются и быстрее восстанавливают исходную форму. Такая особенность улучшает сцепление с поверхностью во время торможения. Технология Winter Grip – это новый компаунд, повышающий эластичность резины при низких температурах и увеличивающий сцепление на заснеженном и обледенелом покрытии.

Шины UltraGrip 9+ предлагают потребителям набор характеристик, обеспечивающих уверенность на неровных дорогах в зимних условиях. Интегрированная технология Mileage Plus снижает риск возникновения трещин и отслоений частей протектора при эксплуатации в сложных дорожных условиях и увеличивает срок эксплуатации шин. Также в шины UltraGrip 9+ интегрирована технология Winter Grip, повышающая уровень сцепления на заснеженном и обледенелом покрытии.

Шины UltraGrip Cargo предназначены для владельцев коммерческих автомобилей, работающих без простоев даже при самых сложных зимних условиях. Благодаря разнообразным изменениям в дизайне протектора и компонентах компаунда, новые зимние шины Goodyear для легких грузовиков демонстрируют отличные характеристики при торможении на снегу. В дополнение, эксплуатация новых шин способствует снижению общей стоимости владения транспортом за счет увеличения пробега шин.

Приблизительно 69 % от общего ассортимента типоразмеров модели UltraGrip 9+ будут доступны с июня 2019 года. Остальные 31 % будут поступать в продажу постепенно до сентября 2019 года. Старт продаж UltraGrip Performance+ состоится в июне 2019 года, при этом более половины типоразмеров будут доступны к августу 2019 года. К концу июня 2020 года клиенты смогут приобрести все модели новой линейки во всех запланированных типоразмерах. Шины UltraGrip Cargo уже доступны во всех типоразмерах. Начало поставок шин UltraGrip 9+ и UltraGrip Performance+ – июнь 2019 года.