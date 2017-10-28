На место C4 придет Кактус 43

Citroen прекратит производство хетчбэка C4.

Об этом объявила гендиректор компании Линда Джексон на презентации обновленного C4 Cactus.

Citroen C4 текущего, второго поколения выпускается с 2010 года. Автомобиль построен на платформе PF2. До конца десятилетия прямой замены у C4 не будет. Его место в линейке займет «Кактус».

Хэтчбек Citroen C4 текущего поколения дебютировал в 2010 году на автосалоне в Париже. На российский рынок модель вышла в 2011-м, но сейчас в РФ она не представлена. При это отечественным клиентам предлагается C4 в кузове седан. Производство этой модели налажено в России. В 2016 году четырехдверка обновилась.

Когда именно хетчбэк покинет конвейер – не сообщается. Скорее всего, это произойдет одновременно со стартом продаж рестайлингового «Кактуса», намеченным на начало 2018 года.

Обновленная версия Citroen C4 Cactus дебютировала 26 октября. Модель оснащается новой подвеской с гидравлическими ограничителями в амортизаторах.

Citroen C4 Cactus после обновления лишился большей части защитных панелей Airbump, напоминающих воздушные подушки. Они сохранились лишь на порогах модели, тогда как раньше их ставили на бамперы и двери.

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