На место C4 придет Кактус
43

На место C4 придет Кактус
Октябрь 28 12:08 2017

Citroen прекратит производство хетчбэка C4.

Об этом объявила гендиректор компании Линда Джексон на презентации обновленного C4 Cactus.

Citroen C4 текущего, второго поколения выпускается с 2010 года. Автомобиль построен на платформе PF2. До конца десятилетия прямой замены у C4 не будет. Его место в линейке займет «Кактус».

Citroen C4 2010

Хэтчбек Citroen C4 текущего поколения дебютировал в 2010 году на автосалоне в Париже. На российский рынок модель вышла в 2011-м, но сейчас в РФ она не представлена. При это отечественным клиентам предлагается C4 в кузове седан. Производство этой модели налажено в России. В 2016 году четырехдверка обновилась.

Когда именно хетчбэк покинет конвейер – не сообщается. Скорее всего, это произойдет одновременно со стартом продаж рестайлингового «Кактуса», намеченным на начало 2018 года.

citroen c4 cactus 2018

Обновленная версия Citroen C4 Cactus дебютировала 26 октября. Модель оснащается новой подвеской с гидравлическими ограничителями в амортизаторах.

citroen c4 cactus 2018

Citroen C4 Cactus после обновления лишился большей части защитных панелей Airbump, напоминающих воздушные подушки. Они сохранились лишь на порогах модели, тогда как раньше их ставили на бамперы и двери.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
C4C4 CactusCitroenпроизводство автомобилей
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В России стали покупать больше «Майбахов»

В России стали покупать больше «Майбахов» 0

Чего ждать от Acura NSX 2017

Чего ждать от Acura NSX 2017 0

Не самое легкое начало

Не самое легкое начало 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.