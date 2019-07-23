ŠKODA начинает серийное производство обновленного флагмана SUPERB

Первый экземпляр обновленного ŠKODA SUPERB третьего поколения сошел с конвейера завода ŠKODA в Квасинах

Флагман марки является одной из самых успешных моделей в сегменте среднеразмерных автомобилей в Европе

На сегодняшний момент выпущено около 1,25 млн. автомобилей ŠKODA SUPERB

Первый экземпляр обновленного SUPERB сошел с конвейера завода ŠKODA в Квасинах (Чешская Республика). Модель отличается еще более динамичным и элегантным дизайном, а также новыми технологиями. С момента старта продаж в 2001 году современный SUPERB стал флагманом ŠKODA и одним из самых успешных автомобилей среднеразмерного сегмента в Европе.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Вот уже 18 лет ŠKODA SUPERB впечатляет покупателей по всему миру. Это один из лучших и самых титулованных автомобилей в своем классе, который давно стал синонимом премиального качества из Чехии. Запуская производство обновленного SUPERB третьего поколения, мы открываем новую главу в истории успеха этой модели».

Отличительными чертами дизайна экстерьера SUPERB стали измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова вместо привычного логотипа бренда размещена надпись ŠKODA. Эту особенность имеют также новые ŠKODA SCALA и ŠKODA KAMIQ, а вскоре такое обозначение появится на всех моделях бренда.

Среди главных технологических достоинств – полностью светодиодные матричные фары, впервые доступные на серийной модели ŠKODA. Обладая невероятно просторным салоном и багажником – 625 л у хэтчбека и 660 л в кузове универсал, – SUPERB остается эталоном в своем классе.

Впервые представленный в 2015 году ŠKODA SUPERB третьего поколения обладал выразительным дизайном и просторным салоном. Это помогло модели установить стандарты в своём сегменте и привлечь новую аудиторию к бренду. Еще никогда к автомобилю ŠKODA не предъявлялись столь высокие требования по части дизайна и технологий, никогда модель чешского бренда не обладала таким простором в салоне и багажнике, а также таким количеством практичных решений Simply Clever. Кроме того, автомобиль получил самые современные системы помощи водителю, прежде доступные только на моделях более высокого класса.

ŠKODA SUPERB третьего поколения сразу же выиграл множество независимых сравнительных тестов, в том числе с участием автомобилей классом выше. Флагман чешского бренда попал в шорт-лист конкурсов «Автомобиль года в Европе 2016» (COTY – Car Of The Year) и «Автомобиль года в мире 2016» (WCOTY – World Car Of The Year) – самых престижных международных наград в индустрии. SUPERB также завоевал титул Автомобиля года в Чехии, а его версия COMBI в кузове универсал получила награду Red Dot Design Award за свой выразительный дизайн. В общей сложности модель третьего поколения уже получила более 30 международных наград от ведущих СМИ.

Наряду со внедорожниками ŠKODA, SUPERB является одной из самых успешных моделей чешского бренда. Обе версии – хэтчбек и универсал – особенно популярны в Германии (только в прошлом году здесь продано 19 200 экземпляров), Великобритании (8 600), Польше (8 000), Турции (7 700) и Чехии (5 300).

Премьера обновленного с точки зрения дизайна и технологий SUPERB третьего поколения состоялась в мае этого года в столице Словакии Братиславе в рамках чемпионата мира по хоккею, генеральным спонсором которого является ŠKODA AUTO. Вместе с этим чешский бренд представил модификацию SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой, знаменующий вступление ŠKODA в эру электромобилей, а также внедорожную версию флагмана – ŠKODA SUPERB SCOUT.

Все варианты ŠKODA SUPERB производятся на высокотехнологичном заводе в чешском городе Квасины. Здесь же в этом году будет налажено производство plug-in гибридной версии SUPERB iV. В 2018 году с конвейера завода впервые сошло свыше 300 000 экземпляров SUPERB. Помимо флагманской модели, в Квасинах также производятся внедорожники KODIAQ и KAROQ. Численность персонала завода составляет 9 000 человек.