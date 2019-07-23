ŠKODA начинает серийное производство обновленного флагмана SUPERB

ŠKODA начинает серийное производство обновленного флагмана SUPERB
Июль 23 15:03 2019

Первый экземпляр обновленного ŠKODA SUPERB третьего поколения сошел с конвейера завода ŠKODA в Квасинах

Флагман марки является одной из самых успешных моделей в сегменте среднеразмерных автомобилей в Европе

На сегодняшний момент выпущено около 1,25 млн. автомобилей ŠKODA SUPERB

Первый экземпляр обновленного SUPERB сошел с конвейера завода ŠKODA в Квасинах (Чешская Республика). Модель отличается еще более динамичным и элегантным дизайном, а также новыми технологиями. С момента старта продаж в 2001 году современный SUPERB стал флагманом ŠKODA и одним из самых успешных автомобилей среднеразмерного сегмента в Европе.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Вот уже 18 лет ŠKODA SUPERB впечатляет покупателей по всему миру. Это один из лучших и самых титулованных автомобилей в своем классе, который давно стал синонимом премиального качества из Чехии. Запуская производство обновленного SUPERB третьего поколения, мы открываем новую главу в истории успеха этой модели».

Отличительными чертами дизайна экстерьера SUPERB стали измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова вместо привычного логотипа бренда размещена надпись ŠKODA. Эту особенность имеют также новые ŠKODA SCALA и ŠKODA KAMIQ, а вскоре такое обозначение появится на всех моделях бренда.

Среди главных технологических достоинств – полностью светодиодные матричные фары, впервые доступные на серийной модели ŠKODA. Обладая невероятно просторным салоном и багажником – 625 л у хэтчбека и 660 л в кузове универсал, – SUPERB остается эталоном в своем классе.

Впервые представленный в 2015 году ŠKODA SUPERB третьего поколения обладал выразительным дизайном и просторным салоном. Это помогло модели установить стандарты в своём сегменте и привлечь новую аудиторию к бренду. Еще никогда к автомобилю ŠKODA не предъявлялись столь высокие требования по части дизайна и технологий, никогда модель чешского бренда не обладала таким простором в салоне и багажнике, а также таким количеством практичных решений Simply Clever. Кроме того, автомобиль получил самые современные системы помощи водителю, прежде доступные только на моделях более высокого класса.Skoda Superb PA, фейслифтинг, производство, 7 июля 2019 года.

ŠKODA SUPERB третьего поколения сразу же выиграл множество независимых сравнительных тестов, в том числе с участием автомобилей классом выше. Флагман чешского бренда попал в шорт-лист конкурсов «Автомобиль года в Европе 2016» (COTY – Car Of The Year) и «Автомобиль года в мире 2016» (WCOTY – World Car Of The Year) – самых престижных международных наград в индустрии. SUPERB также завоевал титул Автомобиля года в Чехии, а его версия COMBI в кузове универсал получила награду Red Dot Design Award за свой выразительный дизайн. В общей сложности модель третьего поколения уже получила более 30 международных наград от ведущих СМИ.

Наряду со внедорожниками ŠKODA, SUPERB является одной из самых успешных моделей чешского бренда. Обе версии – хэтчбек и универсал – особенно популярны в Германии (только в прошлом году здесь продано 19 200 экземпляров), Великобритании (8 600), Польше (8 000), Турции (7 700) и Чехии (5 300).

Премьера обновленного с точки зрения дизайна и технологий SUPERB третьего поколения состоялась в мае этого года в столице Словакии Братиславе в рамках чемпионата мира по хоккею, генеральным спонсором которого является ŠKODA AUTO. Вместе с этим чешский бренд представил модификацию SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой, знаменующий вступление ŠKODA в эру электромобилей, а также внедорожную версию флагмана – ŠKODA SUPERB SCOUT.

Все варианты ŠKODA SUPERB производятся на высокотехнологичном заводе в чешском городе Квасины. Здесь же в этом году будет налажено производство plug-in гибридной версии SUPERB iV. В 2018 году с конвейера завода впервые сошло свыше 300 000 экземпляров SUPERB. Помимо флагманской модели, в Квасинах также производятся внедорожники KODIAQ и KAROQ. Численность персонала завода составляет 9 000 человек.

На тему:

  Article "tagged" as:
SkodaSuperb
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

X-Ice North 2+ и X-Ice 3 – новые зимние шины Michelin

X-Ice North 2+ и X-Ice 3 – новые зимние шины Michelin 0

Возвращение Marussia

Возвращение Marussia 0

Кортеж Ким Чен Ына (Видео)

Кортеж Ким Чен Ына (Видео) 5

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.