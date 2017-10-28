15-летний подросток погиб на дороге 48

Громкое ДТП с участием нетрезвого сотрудника ГИБДД, в котором погиб 15-летний мотоциклист расследует региональный Следственный комитет в Ханты-Мансийском автономном округе.

Смертельная авария произошла 29 сентября и резонанс вокруг нее дошел до федерального СК – очевидцы утверждают, что инспектор ГИБДД, управляя автомобилем УАЗ, прозванной в народе «буханкой», на самом деле был нетрезв, а следственные органы, якобы, всячески замалчивали этот факт.

Согласно недавнему сообщению СК, поскольку в СМИ распространена информация с критикой расследования уголовного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ход и результаты расследования взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. «Также будут проверены законность и объективность позиций следователя и оперативных сотрудников при проведении процессуальных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Сама авария произошла в поселке Перегребное Октябрьского района в пятницу около 16 часов. По словам очевидцев, подросток ехал по главной дороге на советском мотоцикле «ИЖ», когда его насмерть сбил выехавший со второстепенной дороги полицейский «УАЗ».

После удара скутер загорелся вместе в юношей: скутериста в шлеме и защитной куртке зацепило за дно «Буханки», после чего его протащило под днищем около 10 метров до кювета. В итоге мотоциклист скончался на месте от ожогов и травм. По словам местных жителей, за рулем «УАЗа» ехал местный 49-летний инспектор ГИБДД Батырхан Даудов, который был сильно нетрезв, поскольку четыре дня подряд отмечал рождение ребенка у близкого родственника.

По их словам, инспектор, якобы, несколько часов отсыпался в машине, которая стояла поодаль от основной дороги, а потом проснулся и стал выезжать на главную дорогу. Свидетели утверждают, что, выполняя этот маневр, инспектор просто не заметил парня.

«Я видел, как «УАЗик» резко остановился и загорелся, — рассказал «Газете.Ru» очевидец Дмитрий Мельниченко, сотрудник местной администрации. – Все последствия я снял на видеорегистратор и сделал снимки на сотовый телефон, которые подтверждают, что это именно «УАЗ» выезжал с прилегающей территории. В момент столкновения я находился в припаркованном автомобиле неподалеку, быстро подъехал, вышел из машины.

Вижу на месте инспектора Даудова и понимаю, что он очень сильно пьян, от него на тот момент просто несло алкоголем. Я сначала не понял, что он – участник ДТП, подумал, вдруг приехал в таком виде разбираться с аварией. Кричу ему: «Где мотоциклист, где он?». А тот в ответ: «Да какой мотоциклист?». И ничего не делает, стоит на месте. Потом подоспел мой приятель, мы увидели, что в кювете пылает полицейский «УАЗик», мы туда, достали свои огнетушители, стали тушить парня, а он горит – зацепился за задний мост. Там и погиб».

Как утверждает Мельниченко, инспектор сразу же уехал с места ДТП, и, как позже рассказывали местные врачи, якобы поехал в больницу, требовать справку о том, что он трезв. «Потом вернулся – дышал в трубочку, а свидетелями стали двое пожарных. Пожарные рассказали, что видели цифру 0,549 промилле, но в итоге никаких протоколов и показаний их подписывать не попросили. В итоге у инспектора взяли кровь, пришли данные, что алкоголя в ней не нашли. Не нашла алкоголя и повторная проверка местного СК на следующий день»

Как утверждает сотрудник администрации, версия по проводу произошедшего у полиции была сразу прямо противоположная: якобы, инспектор следовал прямо, по главной дороге, а мальчик выехал ему на встречную полосу и врезался в него. «Нам даже на следующий день прислали новость на сайт для всех районов, в которой говорилось, что подросток не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ». А о том, что «УАЗ» был полицейский и им управлял сотрудник ГИБДД — ни слова. Мы такое, конечно, публиковать не стали».

По словам Мельниченко, на него и других свидетелей было оказано серьезное давление со стороны ГИБДД: «То, что этот инспектор выпивает на службе, я говорил его начальству, а мне в ответ – доказательств у меня нет, а у него – лучшие показатели по выявлению пьяных на дороге.«Еще странно: все, что произошло видело полпоселка, а свидетелей по пальцам пересчитать. Ко мне вообще приходили люди из ОСБ, изымать у меня сотовый телефон, хотя всю информацию я им добровольно уже передавал», — сказал очевидец.

По данным «Газеты.Ru», Даудова накануне заключили под домашний арест на месяц – до этого момента его от службы не отстраняли.

Между тем в пресс-службе МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре «Газете.Ru» заявили, что инспектор ГИБДД был трезв – отрицательный анализ на алкоголь он сдал на месте аварии в присутствии двух свидетелей.

«Мера дисциплинарной ответственности будет принята после расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. Данные о схеме ДТП в ведомстве предоставить затруднились: после проведения внутренней проверки дело ушло в региональный Следственный комитет. По телефону пресс-службы ведомства в момент подготовки публикации никто не отвечал, на отправленный запрос ответа пока не поступило.

Согласно официальному сообщению СК, по данному факту в отношении сотрудника ГИБДД Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которому предполагает до пяти лет лишения свободы.

Источник