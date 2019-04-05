Рекордный рост продаж BMW, MINI и BMW Motorrad – 22,2%

В первом квартале 2019 года зафиксирован небывалый рост продаж автомобилей BMW и MINI в России

По данным ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2019 года суммарные продажи автомобилей BMW и MINI в России выросли на 22,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.По данным ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2019 года суммарные продажи автомобилей BMW и MINI в России выросли на 22,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Продажи BMW прибавили за первый квартал 22,1%, а MINI — 23,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Рост продаж только за март составил соответственно 19,9% и 13,6%.

Наибольший рост по сравнению с первым кварталом 2018 года показал BMW X3. Продажи модели удвоились, достигнув 1618 шт., по сравнению с 816 шт. в первом квартале 2018 года.

Но самые приятные цифры показывают продажи мотоциклов BMW: +34% по сравнению с началом прошлого года (186 шт. в 1 кв. 2018 — 205 шт. в 1 кв. 2019).