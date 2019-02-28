RENAULT F1 TEAM представляет состав пилотов на 2019 год

Renault F1 Team представил состав команды на сезон 2019 года

Вместе с Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккардо команду будут представлять: Сергей Сироткин в роли резервного пилота и Джек Эйткен в роли тест-пилота. Дополняет квартет пилот развития Гуанью Чжоу.

В лице Сергея Renault получает опытного гонщика, хорошо знакомого с техническими особенностями современных болидов Формулы-1. После работы тест-пилотом Renault в 2016 году, а также третьим и резервным пилотом в 2017 году Сергей провел сезон 2018 года в качестве основного пилота Williams. В этом году Сергей будет совмещать выступления в Формуле-1 и участие в Чемпионате мира FIA по автогонкам на выносливость за команду SMP Racing.

В 2019 году Джек закончил трехлетний курс Академии Renault Sport, в течение которого выступал в серии GP3 и Чемпионате FIA Формула-2. В прошлом году Джек выиграл одну гонку в качестве новичка этой вспомогательной серии Формулы-1 и вернется в нее в этом году с командой Campos Racing в рамках своей персональной программы развития.

Сергей и Джек разделят между собой обязанности по работе в команде Формулы-1, что позволит им параллельно выступать за пределами королевских гонок, а также будут участвовать в программе разработок и тестах на симуляторах в техническом центре команды в Энстоуне (Великобритания).