RENAULT F1 TEAM представляет состав пилотов на 2019 год

Вместе с Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккардо команду будут представлять: Сергей Сироткин в роли резервного пилота и Джек Эйткен в роли тест-пилота. Дополняет квартет пилот развития Гуанью Чжоу.
В лице Сергея Renault получает опытного гонщика, хорошо знакомого с техническими особенностями современных болидов Формулы-1. После работы тест-пилотом Renault в 2016 году, а также третьим и резервным пилотом в 2017 году Сергей провел сезон 2018 года в качестве основного пилота Williams. В этом году Сергей будет совмещать выступления в Формуле-1 и участие в Чемпионате мира FIA по автогонкам на выносливость за команду SMP Racing.
В 2019 году Джек закончил трехлетний курс Академии Renault Sport, в течение которого выступал в серии GP3 и Чемпионате FIA Формула-2. В прошлом году Джек выиграл одну гонку в качестве новичка этой вспомогательной серии Формулы-1 и вернется в нее в этом году с командой Campos Racing в рамках своей персональной программы развития.
Сергей и Джек разделят между собой обязанности по работе в команде Формулы-1, что позволит им параллельно выступать за пределами королевских гонок, а также будут участвовать в программе разработок и тестах на симуляторах в техническом центре команды в Энстоуне (Великобритания).
Сириль Абитбуль, управляющий директор Renault Sport Cars: «Мы рады объявить итоговый состав пилотов на 2019 год. Это сильная и опытная команда. Нико и Даниэль образуют прекрасный гоночный дуэт, а помогать им будут Сергей, Джек и Гуанью. В лице вернувшегося к нам Сергея мы получили пилота, который провел полный гоночный сезон в Формуле-1, и полученный им опыт будет очень полезен для совершенствования наших технических систем. Джек также впечатлил нас на тестах нашего болида Формулы-1, а последним участником этой опытной команды станет Гуанью. Всем им отведена важная роль в этом сезоне, и мы с интересом ждем момента, когда сможем увидеть их в действии».Сергей Сироткин, третий и резервный пилот: «Я очень рад вернуться к своим друзьям в Renault F1 Team и в Формулу-1 в целом. Я хорошо знаком с командой, ведь провел весь 2017 год на их заводе и в гараже. Очень интересно посмотреть, насколько Renault продвинулась в разработке своего болида за последний год. В прошлом сезоне я выступал за конкурирующую команду, поэтому не мог видеть того, что происходило за кулисами. Я рад, что стану резервным пилотом команды и смогу работать вместе с Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккардо».Джек Эйткен, тест-пилот: «Это потрясающее ощущение — продолжить свою карьеру в Renault F1 Team, и я очень благодарен за эту возможность. С 2016 года я вхожу в состав команды, и остаться здесь на четвертый сезон — это большая привилегия, и я намерен полностью оправдать надежды, которые связывают со мной в Renault. В прошлом году я пару раз садился за руль болида Формулы-1 и с нетерпением жду момента, когда смогу испытать в деле Renault R.S.19 на тестах для новичков, и приложу максимум усилий, чтобы помочь сделать наш автомобиль лучше. Прошлый год был годом обучения и тренировок, но в этом сезоне я чувствую, что готов работать и добиваться запланированных результатов в рамках своей программы развития в Renault».
Сириль Абитбуль, управляющий директор Renault Sport Cars: «Мы рады объявить итоговый состав пилотов на 2019 год. Это сильная и опытная команда. Нико и Даниэль образуют прекрасный гоночный дуэт, а помогать им будут Сергей, Джек и Гуанью. В лице вернувшегося к нам Сергея мы получили пилота, который провел полный гоночный сезон в Формуле-1, и полученный им опыт будет очень полезен для совершенствования наших технических систем. Джек также впечатлил нас на тестах нашего болида Формулы-1, а последним участником этой опытной команды станет Гуанью. Всем им отведена важная роль в этом сезоне, и мы с интересом ждем момента, когда сможем увидеть их в действии».
Сергей Сироткин, третий и резервный пилот: «Я очень рад вернуться к своим друзьям в Renault F1 Team и в Формулу-1 в целом. Я хорошо знаком с командой, ведь провел весь 2017 год на их заводе и в гараже. Очень интересно посмотреть, насколько Renault продвинулась в разработке своего болида за последний год. В прошлом сезоне я выступал за конкурирующую команду, поэтому не мог видеть того, что происходило за кулисами. Я рад, что стану резервным пилотом команды и смогу работать вместе с Нико Хюлькенбергом и Даниэлем Риккардо».
Джек Эйткен, тест-пилот: «Это потрясающее ощущение — продолжить свою карьеру в Renault F1 Team, и я очень благодарен за эту возможность. С 2016 года я вхожу в состав команды, и остаться здесь на четвертый сезон — это большая привилегия, и я намерен полностью оправдать надежды, которые связывают со мной в Renault. В прошлом году я пару раз садился за руль болида Формулы-1 и с нетерпением жду момента, когда смогу испытать в деле Renault R.S.19 на тестах для новичков, и приложу максимум усилий, чтобы помочь сделать наш автомобиль лучше. Прошлый год был годом обучения и тренировок, но в этом сезоне я чувствую, что готов работать и добиваться запланированных результатов в рамках своей программы развития в Renault».
C 2014 года www.amsrus.ru