Китайский кроссовер от дизайнера Rolls-Royce станет серийным

Люксовый кроссовер Hongqi Е115, что в переводе на русский означает «Красный флаг», станет серийной моделью в течение года. Об этом сообщают китайские СМИ. Новинка может приехать и в Россию

Изначально E115 создавался, как концепт, причем беспилотный да с электрической силовой установкой, информирует Автовзгляд.

И вот компания приняла решение о производстве серийной версии модели. Интересно, что к созданию машины приложил руку Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер знаменитой британской марки Rolls-Royce. Вышло у него, надо сказать, брутально. Потому уже известно, что серийный кроссовер сохранит экстерьер концепта с узкими фарами и U-образной решеткой радиатора.

О технической «начинке» автомобиля пока информации нет, поэтому предположим, что Hongqi Е115 унифицируют с седаном H9. А раз так, то машина получит бензиновый наддувный мотор, мощностью 270 л. с. работающий в паре с «роботом». Привод будет задним.

«Красный флаг» принадлежит концерну FAW, который присутствует в России. Поэтому есть основания предполагать, что китайцы привезут премиальный кроссовер к нам. Ведь сейчас на российском рынке появляется все больше дорогих моделей из Китая. Препятствий для начала продаж люксового SUV в России нет.