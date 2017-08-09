Новый вид мошенничества на дорогах

Вчера вечером после работы решил заехать в магазин. Купил продукты. Выхожу из магазина сажусь в машину. Подбегает девочка лет 12-14. Какая то растрепанная, на руках синяки. И чуть ли не плача просит довезти ее домой. В другой ситуации я бы ее подвез, но в этой меня смутило то, что стояла машина рядом вся тонированная и девочка периодически оглядывалась в сторону этой машины. Я сказал, что у меня сейчас нет времени на это и предложил ей вызвать такси. Но она резко развернулась и убежала к другой машине. Тут то я понял весь смысл развода. Если бы она села ко мне и я ее повез. Машина которая стояла рядом поехала бы за мной. А там я думаю всем понятно, чем бы это кончилось. Типа я педофил гони бабки или в полицию поедешь. Но на этом не конец. Когда она села в другую машину к мужичку лет 30 на вид. Я заблокировал проезд тонированной машине. Там такое началось. Выбежал амбал и чуть ли не сам начал выталкивать мою машину причем мата и угроз жизни если я не отгоню машину было очень много. Я потупил минуты 2 и от греха подальше отогнал машину. Эти уроды с визгом улетели по направлению к мужику. Всем спасибо. Будьте аккуратней.
P.S. Если вам нетрудно, расскажите об этом «разводе» друзьям. Орфография и пунктуация автора сохранены.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
как-то не по христиански это…
Сегодня «по-христиански» имеет какой-то сомнительный запашок…
1. Машину — сжечь вместе с людьми.
2. Над девочкой — надругаться цинично.
3. Преступники наказаны. Справедливость торжествует.
А вот так?
Еду по городу на Гусе. Пыльный весь, дымный. По Университетскому в сторону Кутузы… на светофоре на одном из перекрёстков справа останавливается белый новейший Мерс GL с молоденькой девушкой за рулём и грохочущей музыкой.
Девчонка улыбается, машет ручкой и и всячески привлекает внимание, что , естественно , настораживает. Был бы на Голде, то все ясно, а на грязном Гусе — подозрительно. Едем. На следующем светофоре барышня открывает окно и спрашивает не очень ли громко у неё в салоне музыка играет и почему через ямы я проезжаю стоя на подножках. Завязывается диалог.
Через минуту барышня в открытую просит денег. На MB GL…Простоттак, ибо меркантильна, жадна, бедна, всем должна и закредитована, а за секс деньги брать ей не интересно…
ещё через пару минут выясняется, что у неё работа такая — кататься около Кутузы-Рублевки и денег просить у мужиков.
Дают, до 15000 за день набирает на шпильки и прочую мелочь.
Интереснее же чем в офисе сидеть, да и с людьми общаешься, интересные попадаются экземпляры, но вот с деньгами — больше уроды и извращенцы.
Денег я ей не дал…
Фоток — нет.
Денег не дал — молодец, а вот, что фоток нет … недоработка 🙂
С усилением импортозамещения количество подстав и мошеннический действий будет расти в геометрической прогрессии.
Даже если на сто вёрст ни одной подозрительной машины, ребёнка все равно не посадил бы. Полиция, такси — уйма вариантов чтоб помочь.
Но полицию вызвать всё равно надо!
Хватит постить глупости! Это или выдумка-страшилка :))) или сам педофил это и написал!!! Ни один нормальный человек не станет подвозить ни одного ЧУЖОГО ребенка без сопровождения взрослых, поэтому только педофил и может на этом попасться. Тем более, если ребенок избит, — вызываешь сразу полицию и всё на этом. А тут такой бред — этот педофил ещё и стал следить за тем, кто «пасет» этого ребёнка :))) А полицию так и не вызвал, зато всех своих, таких же педофилов, предупреждает!
По закону никто не имеет права даже взять за руку чужого ребёнка, сразу обязан вызвать полицию, если незнакомый ребёнок потерялся, — и всё! И ни один ребёнок и не должен разговаривать с чужими дядями и тётями, не то что просить подвезти! Поэтому не придёт в голову даже останавливаться! А если остановиться — то сразу звонить в полицию, не думая!
Видимо, все педофилы и перепощивают этот пост, чтобы своих предупредить о том, как их ловят на живца (если это правда). Вы переживаете за педофилов?!? .
вот ни разу не согласен…. (неужто я — педофил???)
Ольга,что вы так разнервничались? Подозрительно.
Она сама и есть злостная педофилка — 6 раз повторила это слово! Ей даже повторять его доставляет удовольствие!
Да ещё и напридумывала всего. Так что, ещё и маньячка… 🙂
Андрей Федоров Не обязательно, просто среагировали по привычке на пост о мошенничестве :))) Но, если сначала включить мозги, — разве нормальный человек не вызовет в такой ситуации сразу же полицию? Разве ему придёт в голову посадить ЧУЖОГО ребёнка БЕЗ ВЗРОСЛЫХ (!!!) в свою машину?!? Разве вам не подозрительно ТАКОЕ поведение человека, который стал следить за ребёнком, а полицию ему в помощь так и не вызвал?!? Лично я, например, когда увидела в парке, в глухом месте, как мужик взял за руку мальчика (а тот хотя сопротивлялся, но как то-неуверенно) и куда-то повёл, сразу же вызвала полицию. Отец это был или не отец, пусть полиция разбирается. А моя совесть чиста. Не моё дело следить и убеждаться, что это отец. На это полиция есть. А просто пройти мимо в таких случаях тоже нельзя. Может, это ссора сынишки с отцом, а может и педофил. В таких случаях лучше перебдеть, чем недобдеть. На первом месте всегда — безопасность ребёнка, а чувства взрослого человека, которого, возможно, это оскорбило (если это отец). Кстати, через МЧС полиция мгновенно приехала. Мужик как увидел, так побежал. Но они его догнали. Не знаю чем там дело кончилось, но у меня на следующий день участковый приходил свидетельские показания брать. Значит, всё-таки, это был педофил.
Татьяна Масликова В чём моя подозрительность? Включите мозги! Подозрительно, когда такие посты распространяют. Человека, который почему-то не счёл нужным вызвать полицию и помочь ребёнку, бросив его в этой ситуации. То есть, на судьбу ребёнка ему насрать, зато предупреждает взрослых мужиков!!! Вот ЭТО — ПОДОЗРИТЕЛЬНО!
Я подвезу, ибо не всегда автоматизм работает касательно 112.
Лет 15 назад на дороге Моссальск — Киевская трасса нас остановил чувак, уверявший нас, что он из Болгарии и попал в беду- машина не едет. Что он там пытался впарить, не помню — что-то насчет золотого кольца, которое готов отдать за «символическую» цену… Черт меня дернул тогда сказать ему, что чуть дальше есть пост милиции, что я сейчас доеду до них и вызову ему помощь. Надо было видеть реакцию… Господа! Любую «девочку» на дороге можно «спасти» тем, что «сейчас позову на помощь полицию»! И «девочка» тут же покажет свое истинное лицо.
Аналогично! Цыгане это были. То болгарами, то венграми, то албанцами представлялись)
Да, надо сразу звонить в полицию и сообщать о таком случае. С чужим детьми лучше вообще никак не разговаривать вообще.
Регистратор очень помогает, особенно если камер несколько и одна из них пишет то, что в салоне.
Ужас.Теперь детей используют мошенники.
«O tempora, o mores!»… 🙁
возможно работа самих мусоров. им премии порезали,вот и подрабатывают, или кто-то сомневается что мусорня крышует все педхаты,без их ведома ни одно тело никуда не денется! наркота педофилия торговля детьми,органами, про оружие и говорить нечего! Вы все это знаете.но это настолько страшно,что даже думать об таком»говорят грешно и не по христиански»…
Полицаям такое не по чину… Чекисты скорее! Путлер издавна славился любовью к ловле маленьких мальчиков, даже на улице не может удержаться — заголяет ребенка и впивается в пах, а охрана убирает пытающихся спасти парнишку 🙁
В каком районе данное действие произошло?
The
Схема какая-то не правдоподобная и слишком надуманная. Ребёнок подбежал — сразу ребёнка за руку и вызываем полицию срочно!!! Сразу включаем телефон на видеозапись, когда видим такого ребёнка. Гугл-глаз (очки) тут бы очень пригодились прямо онлайн трансляцию вести. Хотя можно и на соцсети сразу транслировать ситуацию как доказательную базу. Короче, у меня для таких случаев есть свой проект Witness.
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