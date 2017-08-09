Новый вид мошенничества на дорогах

Вчера вечером после работы решил заехать в магазин. Купил продукты. Выхожу из магазина сажусь в машину. Подбегает девочка лет 12-14. Какая то растрепанная, на руках синяки. И чуть ли не плача просит довезти ее домой. В другой ситуации я бы ее подвез, но в этой меня смутило то, что стояла машина рядом вся тонированная и девочка периодически оглядывалась в сторону этой машины. Я сказал, что у меня сейчас нет времени на это и предложил ей вызвать такси. Но она резко развернулась и убежала к другой машине. Тут то я понял весь смысл развода. Если бы она села ко мне и я ее повез. Машина которая стояла рядом поехала бы за мной. А там я думаю всем понятно, чем бы это кончилось. Типа я педофил гони бабки или в полицию поедешь. Но на этом не конец. Когда она села в другую машину к мужичку лет 30 на вид. Я заблокировал проезд тонированной машине. Там такое началось. Выбежал амбал и чуть ли не сам начал выталкивать мою машину причем мата и угроз жизни если я не отгоню машину было очень много. Я потупил минуты 2 и от греха подальше отогнал машину. Эти уроды с визгом улетели по направлению к мужику. Всем спасибо. Будьте аккуратней.