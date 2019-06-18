Обновленный Subaru Outback 2019 готов к продажам

Обновлённый Subaru Outback 2019 модельного года получил целый ряд изменений

Самый универсальный среди кроссоверов и самый внедорожный среди универсалов – всё это наш Subaru Outback, который давно и прочно ассоциируется у российских покупателей с надежностью и традиционным японским качеством.

Сегодня мы анонсируем начало приёма заказов на обновлённый Subaru Outback 2019 модельного года, который получил целый ряд изменений.

Прежде всего, мы добавили небольшую, но важную деталь в интерьер автомобиля, а именно вставки “чёрный лак”, которые призваны усилить ощущение качества салона и его премиальности.

Стремясь удовлетворить любой, даже самый взыскательный запрос покупателей, мы добавили два новых цвета кузова: тёмно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic), которые придают облику автомобиля ещё большую эффектность.

В комплектации Premium ES Subaru Outback получил систему автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold, которая делает управление автомобилем более приятным и менее утомительным.

Как компания создающая современные автомобили, мы всегда выделяли безопасность в качестве основного приоритета, поэтому обновлённый универсал оснащается полным набором систем, которые призваны минимизировать риск возникновения аварии, включая нашу знаменитую систему помощи водителю EyeSight.