Toyota берет «Новую высоту» 6

Toyota врывается в летний сезон вместе с любителями проверить себя на прочность. «Гонка Героев» — мощные испытания, поэтому первая остановка — масштабный спортивный проект «Гонка Героев. Новая высота».

«Гонка Героев» – это забег на дистанцию около 10 километров, включающий в себя преодоление 6-ти экстремальных препятствий в виде водных преград, трамплинов и рвов.

В этом году проект в «гражданском» формате пройдет при поддержке Toyota в Москве, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В трех первых городах «Гонка Героев. Новая высота» уже в эти выходные собрала в общей сложности больше 2-х с половиной тысяч участников.

Офисных менеджеров, которые отважились бросить себе вызов, ждала полная жесть из комбинации непролазных тоннелей, наклонных стен, «рукоходов» и других неслабых сюрпризов на трассе. Для Toyota же экстрим начался еще до экстрима – добраться в непростые локации и подготовить препятствия организаторам помогли RAV4 и Hilux.

В Москве тех, кто выдержал все испытания и дошел до «Эвереста» ждала команда поддержки в составе шоу-кара Toyota Hilux и двух кроссоверов Toyota RAV4 на склоне горы. Здесь же, возле «Эвереста», лучшие в специальном зачете Toyota получили призы из рук MC команды Toyota.

«Этот проект близок бренду Toyota возможностью испытать себя на прочность – на пределе возможностей, с полной отдачей. Не можешь идти к цели – лежи в ее сторону!» – прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор».

В Казани и Красноярске участников «Гонки Героев» ждал еще и тест-драйв Toyota RAV4 и Toyota Corolla. Противникам унылой змейки предстояло преодолеть настоящие внедорожные преграды, не уступающие трассе Гонки: 11-метровые качели, «боковой уклон» 27 градусов и соблазн уехать домой на автомобилях Toyota прямо с мероприятия. Впереди – Питер и Екатеринбург!