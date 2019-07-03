KIA Motors выступит в качестве партнера футбольного турнира «Всемирные игры победителей»

Компания Kia Motors Russia & CIS выступит в качестве партнера футбольного турнира, проходящего в рамках десятых «Всемирных игр победителей».

Юбилейные международные соревнования, участниками которых становятся дети, победившие онкологические заболевания, состоятся в Москве, в спортивном комплексе ЦСКА, с 3 по 7 июля 2019 года. «Игры победителей» – уникальное международное движение, объединяющее спорт и помощь детям с онкологическими заболеваниями. Игры являются крупнейшим ежегодным проектом под эгидой фонда «Подари жизнь». В них принимают участие дети из более, чем 20 стран и 40 регионов России и их родители. За 9 лет свыше 4000 детей стали участниками этого проекта.

Александр Мигаль, управляющий директор Kia Motors Russia & CIS, прокомментировал: «У нас есть весьма позитивный и эмоциональный опыт сотрудничества с Фондом «Подари жизнь». Ту пользу и добро, которую приносят проекты Фонда, невозможно переоценить. Уже много лет KIA во всем мире оказывает поддержку футболу на самом разном уровне, поэтому мы с большим энтузиазмом откликнулись на приглашение поддержать этот уникальный футбольный турнир в рамках юбилейных «Игр победителей». Для нас важно, что мы сможем внести свой вклад в благородное дело помощи детям, столкнувшимся с таким тяжелейшим испытанием, как онкологические заболевания, и их родителям».

«Игры победителей – масштабный спортивный праздник для детей и подростков, которые преодолели серьёзное испытание. Это международное движение, которое действительно меняет детские жизни, вдохновляет и дарит новые идеи и силы. Игры объединяют множество стран и тысячи людей. И, конечно, такой крупный проект не может существовать и развиваться без надежных друзей и партнеров. Мы очень ценим поддержку компании КИА в нашем общем деле» – рассказала Надежда Кузнецова, руководитель проекта «Игры победителей».

В десятых «Играх победителей» примет участие 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет, перенесших онкологические заболевания. С марта по май 2019 года в 8 российских городах и трех странах ближнего и дальнего зарубежья прошли отборочные этапы. В рамках Игр состоятся турниры по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, стрельбе, футболу, шахматам.

В разные годы Игры принимали лучшие спортивные площадки российской столицы, судейство по каждому виду спорта обеспечивают олимпийские федерации, экскурсионную программу для участников проводят ведущие музеи и развлекательные площадки Москвы, гостями Игр становятся звезды спорта, кино и музыки. В ближайших планах фонда

«Подари жизнь» – рост количества его участников, расширение географии с появлением российских региональных и зарубежных этапов, приглашение участников из новых стран.