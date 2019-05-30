Совместное предприятие с Porsche: IONITY открывает сотую станцию быстрой зарядки

В преддверии мировой премьеры Taycan, первого спорткара Porsche с полностью электрическим приводом, которая состоится через несколько месяцев, строительство сети станций быстрой зарядки IONITY приближается к финишной прямой. Совместное предприятие, в которое входят компании Porsche и Audi, представляющие концерн Volkswagen, а также компании BMW, Daimler и Ford, несколько дней назад открыло свою сотую станцию быстрой зарядки: объект в норвежском городе Рюгге включает шесть электрораздаточных колонок мощностью до 350 кВт, совместимых с европейской комбинированной системой зарядки CCS (Combined Charging System). Подготовлены еще шесть быстрозарядных колонок, а при высоком спросе их количество может быть увеличено до 18.
«Мы рады, что с открытием сотой станции достигли еще одной важной вехи для IONITY. Рюгге является пунктом остановки и зарядки электромобилей для тех, кто путешествует, например, из Осло в Гётеборг, Мальмё, Копенгаген или Гамбург. В Рюгге мы предлагаем самое современное поколение быстрозарядных станций с максимальной на данный момент мощностью 350 кВт. В зависимости от технических возможностей автомобиля клиенты могут получить значительный выигрыш во времени зарядки». – подчеркивает д-р Маркус Гролл, управляющий директор IONITY.
В дополнение к первым 100 зарядным станциям в скором времени будет открыта еще 51. В Германии уже включены в сеть 24 зарядных пункта на парковках, каждый из которых рассчитан минимум на четыре места. Еще одиннадцать объектов запланировано. В целом до 2020 года в Европе должно быть 400 быстрозарядных станций. На 95 процентов из этих объектов уже заключены контракты с владельцами земельных участков.
Совместное предприятие IONITY со штаб-квартирой в Мюнхене было учреждено в 2017 году компаниями BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group, включая Audi и Porsche. Его целью является строительство широкой сети станций быстрой зарядки в Европе, чтобы сделать поездки на электромобилях на дальние расстояния более комфортными.
Презентация Porsche Taycan состоится в сентябре, до конца года запланирован выход автомобиля на рынок. Первый спорткар Porsche с полностью электрическим приводом имеет запас хода около 500 километров в цикле NEDC и примерно за четыре минуты заряжается до уровня, достаточного для примерно 100 километров пути. Более 20 000 человек по всему миру проявили серьезный интерес к его покупке и внесли авансовый платеж.
«Выпуская Taycan, мы формируем будущее электромобильности на всех уровнях, – говорит Детлев фон Платен, член правления, ответственный за продажи и маркетинг компании Porsche AG. – Это также включает интеллектуальную экосистему с разными возможностями для зарядки – как дома, так и в пути. Мы не только расширяем зарядную инфраструктуру в Европе с IONITY, но и создаем инфраструктуру для быстрой зарядки в наших центрах Porsche по всему миру, а также в таких популярных пунктах назначения, как рестораны и отели».
C 2014 года www.amsrus.ru